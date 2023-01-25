EYT düzenlemesi Meclis’te imzaya açıldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar düzenlemesi (EYT) TBMM'de imzaya açıldı. Düzenleme imzalar tamamlandıktan sonra Meclis Başkanlığı'na sunulacak.

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Seçim döneminin etkisiyle AKP’nin çalışmalarını yürüttüğü EYT düzenlemesi, Meclis gündemine geldi.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) ilişkin düzenlemenin bu hafta Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne gelmesinin beklendiğini bildirmişti.

EYT konusunu çözüme kavuşturacak kanun teklifi, AKP TBMM Grubu’nda milletvekillerinin imzasına sunuldu. Teklifin, kısa süre içinde Meclis Başkanlığına sunulması bekleniyor.

2 MİLYON KİŞİNİN YARARLANMASI BEKLENİYOR

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati’nin bugün AKP milletvekillerine EYT konusunda sunum yaptığı belirtilmişti.

Yaklaşık 5 milyon kişiyi ilgilendiren düzenleme ile bu yıl 2 milyon kişinin emekliliğe hak kazanması bekleniyor.

EYT’NİN MALİYETİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, “EYT’nin maliyeti nedir?” sorusu üzerine de bu yıl için 120-150 milyar lira arasında bir tahminin bulunduğunu söyledi.

EYT’nin maliyetiyle ilgili konuşulan rakamların doğru olmadığını ifade eden Bilgin, “Rakamlar bizde, hesap bizde. Ben 150 milyar diyorum ama maksimum olabilecek şeyi diyorum. 120-150 milyar arasında değişebilir. Çünkü kaç kişi müracaat edecek bilmiyorsunuz.” diye konuştu.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

BORÇLANMA İLE EMEKLİLİK OLABİLECEK Mİ?

Sigortalı çalışmaya başlamadan önce askerlik yapmış olan ve sigorta başlangıç tarihi 9 Eylül 1999-8 Mart 2001 tarihi arasında olanlar 18 aylık askerlik borçlanması yaptıklarında, sigorta başlangıç tarihi borçlandıkları süre kadar geriye çekilecek. Sadece sigorta başlangıcını 8 Eylül 1999 tarihine çekecek şekilde borçlanmaları yeterli bulunuyor.