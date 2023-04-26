EYT’liler için uygulanacak prim indirim şartları belli oldu

Emekli olduktan sonra aynı iş yerinde çalışmaya başlayacak EYT'liler için uygulanacak 5 puanlık prim indirim şartları belli oldu.

Sozcu.com.tr

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Milyonlarca çalışanın beklediği emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesi, prim gün şartı ve sigortalılık süre koşulu ile TBMM’de kabul edilerek yasalaşmasının ardından bu kez de emekli olduktan sonra aynı işyerinde çalışmaya devam eden EYT’liler için sosyal güvenlik destek priminin ayrıntılarının netleşmesi bekleniyordu.

Emekli olduktan sonra 4A'lı (SSK) olarak tekrar çalışmaya başlayanlar için sosyal güvenlik destek primi (SGDP) kesiliyor. Brüt ücretin yüzde 32'si oranındaki SGDP'nin 7.5 puanı işçi payı, 24.5 puanı ise işveren payından oluşuyor.

Yasaya göre ise gerekli koşullar sağlandığında SGDP’nin işveren payına 5 puanlık indirim sağlanıyor.

İndirimin uygulanması için bazı şartların sağlanması gerektiği bildirilirken, Sosyal Güvenlik Kurumu emekli olduktan sonra yeniden çalışmaya başlayacak EYT’lilere uygulanacak olan 5 puanlık prim desteğinin ayrıntılarını paylaştı.

PRİM UYGULANMASI İÇİN ARANAN ŞARTLAR

EYT kapsamında emekli olan ve çalışmak isteyenler ve yetişmiş iş gücünü korumak isteyen işverenler için SGDP’de işveren payında sağlanan 5 puanlık indirimden yararlanmak için bazı şartların sağlanması gerekiyor.

Sağlanması gereken şartlar ise şöyle:

*Yasaya göre, prim desteğinin sağlanması için emekli olan kişinin 30 gün içerisinde aynı iş yerinde tekrar aynı iş yerinde çalışmaya başlaması gerekiyor.

*EYT’li çalışanın ‘08-Emeklilik (yaşlılık) veya toptan ödeme nedeniyle' kodu ile işten çıkışının gerçekleşmesi ve işyeri tarafından ‘Sosyal güvenlik destek primi' sigortalılık kodu ile sigortalı işe giriş bildirgesi verilmesi gerekiyor.

*Çalışanın işten ayrılış bildirgesi 3 Mart 2023 tarihi ve sonrasında emekli aylığı talebi nedeniyle verilmeli ve işten ayrılış tarihini takip eden 30 gün içerisinde aynı işyerinden sosyal güvenlik destek primine tabi çalışmaya başlamalı.

*İşyerinin özel sektör işverenine ait olması gerekiyor.

*İşveren tahakkuk eden primleri yasal süresi içinde ödenmeli.

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