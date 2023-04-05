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EYT’lilere maaş ödemeleri başladı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) kapsamında emekli olanlara maaş ödemeleri başladı.

Yayınlanma: 17:20 - 05 Nisan 2023 Güncellenme:
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EYT’lilere maaş ödemeleri başladı

9 Eylül 1999 tarihi öncesi sigortalı olan, asgari prim ödeme süresini doldurmuş kişilerin yaş şartına takılmadan emekli olup emekli maaşı almalarını sağlayan düzenleme olan EYT ile 4.8 milyon kişi, borçlanma hakkı ile birlikte ise toplam yaklaşık 5 milyon kişi yasadan yararlanabiliyor.

Yasanın yürürlüğe girmesi ve Resmi Gazete’de yayımlanmasının ardından ilk maaşlar ödenmeye başlandı.

EYT BAŞVURU ŞARTLARI NELER?

SSK, BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'na tabi EYT'lilerin emeklilik koşulları neler olacak?

Emeklilik için prim günü, sigortalılık süresi ve yaş şartı bulunuyor. EYT'liler ilk iki şartı yerine getirmişlerse veya getirdiklerinde yaşa bakılmaksızın emekli olabilecekler. Bu SSK'lılar için 5000 prim günü, kadınlarda 20 yıl, erkeklerde 25 yıl sigortalılık süresi. BAĞ-KUR ve Emekli Sandığı'nda kadınlarda 20 tam yıl (7200 prim günü), erkeklerde 25 tam yıl (9000 prim günü).

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