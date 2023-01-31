EYT’liye Martta maaş göründü

EYT düzenlemesiyle bu yıl 2 milyon 250 bin kişi emeklilik hakkına kavuşacak. EYT’lilere toplam 200 milyar TL maaş ve ikramiye ödenecek.

Erdoğan SÜZER

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Emeklilikte yaşa takılanlara (EYT) emeklilik yolunu açan yasa teklifi AKP milletvekilleri tarafından TBMM'ye sunuldu. Teklifin bu hafta perşembe günü TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, önümüzdeki hafta çarşamba günü de genel kurulda görüşülerek yasalaşması planlanıyor. Düzenlemenin ilk etapta yıllık maliyetinin maaş ve bayram ikramiyeleri dahil 200 milyar lirayı aşması bekleniyor.

BU HAFTA YASALAŞABİLİR

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, “Teklif bu hafta komisyonda görüşülecek, haftaya Genel Kurul'da yasalaşacak ve şubat ayında yürürlüğe girecek. Maaşlar ise mart ayından itibaren ödenecek” dedi.

Teklifi, bu hafta içinde Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşmeyi planladıklarını aktaran Akbaşoğlu, “İnşallah en geç haftaya salı veya çarşamba günü EYT'nin Genel Kurul'dan da yasalaşmasını öngörüyoruz” ifadesini kullandı. Toplamda 5 milyondan fazla kişiyi kapsayan yasayla bu yıl 2 milyon 250 bin kişinin emeklilik hakkına kavuşacağı hesaplandı. Emeklilik için ilk başvurular şubat ayında yapılacak. Şubatta başvuru yapan EYT'liler ilk emekli aylığı hakkını 1 Mart 2023 tarihinde elde edecek. EYT'lilerin ilk maaş ödemesinin ise mart ayından itibaren yapılmasının mümkün olduğu belirtiliyor. Maaşlar hesaba sicil numarasına göre belirlenecek tarihte yatırılacak.

KADEMELİ PRİM GÜNÜ

EYT ile yaş şartı kaldırıldığı için emeklilik hakkını 8 Eylül 1999 tarihinden önce (bu tarih dahil) işe girmiş ve prim gün sayısı ile sigortalılık süresini dolduranlar elde edebilecek. 8 Eylül 1999 öncesi yasalar uygulanacağı için kademeli prim günü uygulanacak. Buna göre kademeli prim günü SSK'lılarda kişiden kişiye 5 bin ila 5 bin 975 gün arasında değişecek. Bağ-Kur ve Emekli Sandığı'na tabi olan kadınlar 7 bin 200, erkekler de 9 bin prim gününü doldurunca emekli olabilecek. Sigortalılık süresi kadınlarda 20, erkeklerde 25 yıl olacak. Emekliliğe hak kazanan EYT'li 10 gün içinde aynı işyerinde tekrar çalışmaya başlarsa işverene yüzde 5 prim desteği verilecek. Bu da işçi başına yaklaşık 500 TL'lik desteği ifade ediyor.

Taşeronda zorunlu emeklilik kalkıyor

Kadro verilerek kamu personeli statüsüne kavuşturulan taşeron işçilere uygulanan zorunlu emeklilik de yeni düzenlemeyle tarih oluyor. Taşeron işçiler, emeklilik süreleri dolduğu andan itibaren zorunlu olarak emekliye sevk ediliyordu. 4 maddelik EYT yasa teklifinde yar alan yeni düzenlemeyle bu zorunluluk kalkıyor. Artık belediyeler de dahil taşerondan kadroya geçenler emeklilik hakkı elde etseler de çalışmaya devam edebilecekler.