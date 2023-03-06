Fahiş kiralara tarife sistemi önerisi

Uzmanlar fırsatçı ev sahipleri için hapis düzenlemesinin geçici olduğunu söyledi. Adalet Bakanlığı, fahiş kira artışlarını önlem amacıyla hapis cezası düzenlemesi için çalışma yürütürken uzmanlar çözüm için konutta tarife sistemini öneriyor.

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Depremzedelerin fahiş kira artışlarına maruz kalmasının ardından Adalet Bakanlığı harekete geçti. Bakanlık, deprem ve salgın döneminde ürün fiyatı, kirada fahiş artış yapanlara 2 yıldan 5 yıla kadar hapis cezasını öngören yasa için çalışma başlattı. Çalışma, fırsatçı ev sahiplerinin belirlenmesi adına olumlu bir adım olarak değerlendirilse de sorunun çözümünde eksik kalacağı belirtiliyor.

‘GEÇİCİ BİR ÖNLEM'

Tüm Girişimci Emlak Müşavirleri Derneği (TÜGEM) Başkanı Hakan Akdoğan, “Fırsatçıların belirlenmesi adına böyle bir adımın atılması çok değerli. Ancak bununla sınırlı kalınmamalı. Deprem ya da salgın olmadığında ne olacak? 20 gün önce kiralar çok mu normaldi?” dedi. Çözümün bir parçası olarak konutta tarife sistemini adres gösteren Akdoğan, “Fahiş kira artışlarını engellemek adına rayiç bedeller güncellenir, bölgelerde değer haritaları oluşturulur, metrekare birim fiyatları çıkarılır, bunlar üzerinden azami kiralar belirlenir ve bir tarife sistemine geçilir ise bu kadar spekülatif durumlar olmaz. Kiraların enflasyon oranında, doğru bir matematik ile belirlenmesi şart” diye konuştu.

Avukat Onur Cingil ise söz konusu çalışmaya değinerek, “Burada mülkiyet hakkından tutun da barınma hakkı gibi her iki taraf için de geçerli insan hakları söz konusu. Diğer yönden buradaki asıl sorunun kaynağı ekonomik durum. Bu, geçici bir önlem, bir yara bandı. Fahiş fiyatları bir kenara bırakırsak, burada mülk sahiplerinin de geçimlerini sağlayamamalarından kaynaklı bir durum söz konusu” dedi. Öte yandan geçen günlerde Hollanda hükümetinin de artan kiralara karşı kiracıları korumak için fiyat sınırlaması getireceği belirtildi.

Asıl sorun ekonomik koşullar

Avukat Onur Cingil konut kiralarındaki artışının en önemli nedeninin düşük alım gücü olduğuna dikkat çekerek, “Sorunun ortadan kalkması için ekonomik durumun düzelmesi gerekli. Ayrıca Türkiye'deki deprem gerçeği ile birlikte herkese konut yenilenmesi ya da barınma hakkını tanıyan bir politika geliştirilmesi lazım. Türkiye'de konutun bir barınma ihtiyacı olarak görülmesi şart” açıklamasını yaptı.

Kiralanacak konut projeleri geliştirilmeli

TÜGEM Başkanı Hakan Akdoğan, Türkiye'de sadece kiralanmak amacıyla üretilecek konutlara ihtiyaç olduğunu vurguladı. “Tabii ki kiraların mantıklı ve makul olması gerekli” diyen Akdoğan, “Bunun için de insanları ev sahibi yapmak adına sürekli geliştirilen projeler yerine, kiralanacak konut projeleri tasarlanmalı. Ancak insanlar, sürekli projelerle ev almaya teşvik ediliyor. İnsanlar hayatlarının bir bölümünde ya da isterlerse her zaman kirada da oturabilir. Bunun için kiralamaya yönelik projelerin teşvik edilmesi şart” diye konuştu.