Faizde yüzde 30 barajı yıkıldı

Bankaların mevduat yarışı giderek alevleniyor. Bu hafta sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görüldüğünü aktaran bankacılar, TL mevduat faiz oranında yüzde 30’u aşan bankalar olduğunu bildirdi.

Mehtap ÖZCAN ERTÜRK

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2023'ün ilk yarısında mevduatta liralaşma hedefini yüzde 60'a yükselten Merkez Bankası'nın devreye aldığı ödül-ceza sistemi bankaları mevduat yarışına soktu. Son olarak TCMB hafta başında üç ay üzeri TL mevduatta ve yıl sonuna kadar yurt dışından temin edilen altı aydan uzun yabancı para yükümlülüklerdeki zorunlu karşılık oranını sıfırladı. Reuters'a konuşan bankacılar, bu karar sonrası mevduat faizlerinde sektör genelinde 1-2 puanlık yükseliş görülürken yüzde 30'a yakın hatta bazı kampanyalar ile bu oranın da üzerinde mevduat faizi sunulduğunu söylediler.

“YARISINI KKM'DE TUTUN”

Bunun yanı sıra son üç haftada 95 milyar lira olmak üzere Kur Korumalı Mevduat (KKM) hesaplarından çıkış eğiliminin başlaması da ekonomi yönetiminin döviz üzerinde kurduğu suni istikrarı tehdit ediyor. Nitekim Kapalıçarşı'da dolar fiyatının19 lirayı aşması da döviz talebinde artış başladığını gösteriyor.

Geçen hafta bankalar ile Merkez Bankası yönetiminin bir araya geldiği toplantıda, Kur Korumalı Mevduat ürününün hem yatırımcılara cazip gelecek, hem TCMB hem de bankalara uyacak bir modelde daha çekici hale getirileceği bir çalışma da yapılacağı öğrenilmişti. Bankacılık uzmanlarından edinilen bilgiye göre, bankalar yarısını KKM'de tutmak şartı ile 92 günlük TL mevduata yüzde 32-34 faiz vermeye başladılar. Bugün açıklanacak olan haftalık Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verileri 13 Ocak ile biten haftada KKM'den çıkışın sürüp sürmediğini gösterecek. Geçen hafta açıklanan 6 Ocak verilerine göre KKM hacmi 1 trilyon 370 milyon liraya geriledi.

MB'den bankalara ticari kredi uyarısı

Merkez Bankası (MB) bankalara yeni bir uyarı yazısı gönderdi. MB yazıda, bankalardan düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artıran uygulamalara son vermelerini istedi.

Reuters tarafından görülen yazıda, “Gerçekleştirilen denetim faaliyetlerinde, düzenlemeleri dolaylı yoldan aşarak ticari kredi maliyetlerini artırıcı uygulamalara gidildiğine yönelik bulgular tespit edilmiştir. Özellikle bazı bankalar tarafından ticari kredilerin kısa sürelerle temdit edilmesi suretiyle, halihazırda azami sınır öngörülmemiş olan ‘Yapılandırma, Temdit/Ödeme Planı ve Faiz Değişikliği Ücreti' kalemi çerçevesinde ücret tahsil edildiği saptanmıştır” denildi.