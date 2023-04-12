Fed yetkililerinden faiz ve enflasyon yorumları

Fed yetkililerinden enflasyon ve faiz açıklamaları gelmeye devam ediyor. Chicago Fed Başkanı Goolsbee, Fed'in faiz artışı konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Kashkari ise enflasyonun bu yıl hedefin üzerinde kalacağını belirtti.

Sozcu.com.tr

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Piyasalar ABD Merkez Bankası (Fed) yetkililerinin sözlü yönlendirmelerini takip ederken yetkililerden de çeşitli açıklamalar gelmeye devam ediyor.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, bankacılık sektöründeki son gerilim karşısında Fed’in faizleri artırmak konusunda ihtiyatlı olması gerektiğini söyledi. Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari ise enflasyonun yıl sonuna kadar yüzde 3 ila 3,8 aralığına ulaşacağına inandığını belirtti. Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker, faiz artırımlarının etkisini göstermesi için zaman gerektiğini söyledi.

Chicago Fed Başkanı Austan Goolsbee, geçen ayki bankacılık krizinin mevcut koşulları nasıl etkileyeceğini değerlendirirken, Fed’in faiz oranlarını yükseltmek için “ihtiyatlı ve sabırlı” olması gerektiğini söyledi.

Goolsbee dün Chicago Ekonomi Kulübü etkinliğinda yaptığı konuşmada, “Bu finansal ters rüzgarların nereye gittiğine dair belirsizlik göz önüne alındığında dikkatli olmamız gerektiğini düşünüyorum” dedi.

Goolsbee, “Daha fazla veri toplamalı ve mevcut durumun enflasyonu düşürmede ne kadar etkili olduğunu görene kadar faizleri agresif bir şekilde yükseltme konusunda dikkatli olmalıyız” diye konuştu.

‘ENFLASYON HEDEFİN ÜZERİNDE KALACAK’

Minneapolis Fed Başkanı Neel Kashkari de Silikon Vadisi Bankası’nın çöküşünün ardından bankacılık sektöründe geçen ay yaşanan kargaşanın hafiflediğine dair işaretler olduğunu söyledi.

Kashkari, dün Montana Eyalet Üniversitesi’nde düzenlenen bir etkinlikte, “Her şeyi açıklığa kavuşturmaya hazır değilim ancak bu risklerin artık daha iyi anlaşıldığına ve sükûnetin yeniden sağlandığına dair umut verici işaretler var” dedi.

Kashkari, Fed’in faizleri artırmasının ve geçen ay iki banka iflasının ardından kredilerde olası geri çekilmenin bir durgunluğu tetikleyebileceğini, ancak enflasyonun yüksek kalmasına izin verilmesinin işgücü piyasası için daha da kötü olacağını söyledi.

Kashkari, o kadar iyimser olmadığını ve şu anda Fed’in tercih ettiği tedbire göre enflasyonun bu yıl sonuna kadar yüzde 3 ila 3,8 aralığına ulaşacağına, bunun da Fed’in yüzde 2’lik hedefinin çok üzerinde olacağına inandığını söyledi.

FED YETKİLİSİ ZAMAN İSTEDİ

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker da bir konferansta yaptığı konuşmada, Fed’in faiz oranını yakın zamanda yüzde 5’in üzerine çıkararak 1980’lerden bu yana görülen en hızlı parasal sıkılaştırmayı bitireceğini hissettiğini söyledi.

Parker, “Para politikası eylemlerinin tam etkisinin ekonomide kendini göstermesi 18 ay kadar sürebileceğinden, eğer varsa, hangi ek önlemleri almamız gerekebileceğini belirlemek için mevcut verileri yakından incelemeye devam edeceğiz” dedi.

Faiz artırımlarının sonunun yakın olabileceğini hissettiğini söyleyen Harker, “Fed’in faizi yüzde 5’in üzerine çıkarması ve bir süre orada tutması taraftarlarıyım” diye konuştu.

NE OLMUŞTU?

Fed yetkilileri, geçen yıl dört kez 75 baz puanlık faiz artışı yapmıştı. Banka faiz artış hızını aralıkta 50 baz puanlık artışa ve şubatta 25 baz puanlık bir artışa düşürmüştü. Silikon Vadisi Bankası ve diğer iki ABD bankasının iflas etmesinin ardından gerçekleşen mart toplantısında da 25 baz puanlık artış gerçekleşti.

ABD şubat ayı tüketici enflasyonu (TÜFE) olarak yıllık bazda yüzde 6 olarak gerçekleşmişti. Çekirdek enflasyon yıllık bazda yüzde 5,5, aylık bazda 0,5 oldu. Aylık enflasyon ise yüzde 0,5 oldu. Mart enflasyonunun bugün saat 15:30’da açıklanması bekleniyor. Veriler Fed’in hamlelerine dair ipucu verecek.

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