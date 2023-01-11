Fed Yönetim Kurulu üyesi Bowman: Daha fazla faiz artışına ihtiyacımız var

ABD Merkez Bankası (Fed) Yönetim Kurulu Üyesi Michelle Bowman, "Enflasyon bastırılana kadar bir süre daha yüksek faizlerin devam etmesini bekliyorum" dedi.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yönetim kurulu üyesi Michelle Bowman dün yaptığı açıklamada, enflasyon bastırılana kadar bir süre daha yüksek faizlerin devam etmesi gerektiğini belirterek daha fazla faiz artışı beklediğini söyledi.

Fed yetkilisi Florida’da yaptığı bir konuşmada, yetkililerin fiyatları istikrara kavuşturmak için para politikasını bir süre seviyelerde tutması gerektiğini belirtti.

Bowman, “Enflasyon hedefimize ulaşmak için daha fazla adım atmaya kararlıyım. Son aylarda, bazı enflasyon ölçütlerinde düşüş gördük, ancak yapacak daha çok işimiz var, bu yüzden Fed’in faiz oranlarını yükseltmeye devam etmesini bekliyorum” dedi.

“ENFLASYONDA ZİRVE İŞARETİ ŞART”

Bowman, kısıtlayıcı para politikasını gevşetmeden önce “enflasyonun zirve yaptığına dair zorlayıcı işaretler ve enflasyonun düşüş yolunda olduğuna dair daha tutarlı göstergeler” gerektiğini belirtti.

Bowman son olarak Fed politikasının ekonomiyi ve özellikle işgücü piyasasını yavaşlatabileceğini ancak hiçbir şey yapmamanın daha yüksek maliyetler getireceğini söyledi.

Fed gösterge faiz oranını Mart 2022’den bu yana yedi kez, toplam 4,25 puan artırmıştı. Geçen hafta yayınlanan aralık toplantısının tutanaklarına göre çoğu Fed üyesi 2023’te ek artışları kabul ederken faizlerin yüzde 5’in biraz üzerinde zirve yapabileceği öngörüldü.

25 BAZ PUANLIK ARTIŞ FİYATLANIYOR

Dün, İsveç Merkez Bankası'nın düzenlediği bir sempozyumda konuşan Fed Başkanı Jerome Powell ise Fed politikalarına ilişkin ipucu vermedi.

Para piyasalarındaki fiyatlamalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şubat toplantısı için 25 baz puanlık faiz artışı ihtimali yüzde 79'a çıkarken, 50 baz puanlık faiz artış ihtimali ise yüzde 21'e geriledi.