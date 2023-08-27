FEDAŞ, eylem yapan işçilerini hedef gösterdi

Tunceli’de düşük ücret ve mobbinglere karşı hakları için iş bırakma eyleminde olan FEDAŞ işçileri hedef gösterildi. FEDAŞ tarafından abonelere atılan mesajda işçilerin kesintilere müdahale edilmesini engelledikleri iddia edildi.

Evren DEMİRDAŞ

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Tunceli'de Fırat Elektrik Dağıtım A.Ş.’de (FEDAŞ) çalışan Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu'na bağlı (DİSK) Enerji-Sen üyesi işçilerinin düşük ücret ve güvencesiz çalışma koşullarına karşı 9 Ağustos'ta başlattığı iş yavaşlatma eylemi devam ediyor.

FEDAŞ, işçilerin taleplerini karşılamak yerine işçilerle halkı karşı karşıya getirme girişimlerinde bulunuyor.

ABONELERE MESAJ ATTILAR

Şirket, işçileri halkla karşı karşıya getirmek için bir de abonelere mesaj gönderdi.

FEDAŞ tarafından abonelere gönderilen mesajda şu ifadeler yer aldı:

“Değerli abonelerimiz, 09.08.2023 tarihi itibariyle Tunceli’de, Fırat Aksa Elektrik Hizmetleri A.Ş. çalışanlarının bir kısmı tarafından başlatılan ve halen devam eden eylemler, iş süreçlerimizi olumsuz etkilemenin yanı sıra, oluşan kesintilere müdahale eden personellerimizin de engellenmesi sonucunda Tunceli halkının enerjisiz kalmasına neden olmaktadır. Bu eylemler hem halkımıza hem de ekip arkadaşlarımıza zarar verecek boyuta ulaşmıştır.”

‘EKİPLERİMİZE SALDIRIDA BULUNULDU’

FEDAŞ tarafından gönderilen bir diğer mesaj da şöyle:

“Son olarak 23.08.2023 tarihinde Tunceli ili Pülümür ilçesinde yaşanan elektrik kesintisine müdahale etmek için göreve çıkan ve aralarında il yöneticisi arkadaşlarımızın da bulunduğu ekiplerimize, hukuksuz eylemleri yürütenler tarafından saldırıda bulunularak tüketicilerimizin kesintisiz enerji alma hakkı engellenmiştir.

Şirketimizin temel amacı halkımızın kesintisiz ve kaliteli enerji alma hakkının korunması olup bu amaç doğrultusunda tüm zorluklara rağmen 7/24 vatandaşlarımıza hizmet verme çabası içerisindeyiz. Anlayışınız için teşekkür ederiz.”