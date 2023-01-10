Fed’in faiz kararı için gözler kritik enflasyon verisinde

Fed yetkilileri bir sonraki faiz artırımına karar vermek için enflasyon verisini izleyecek.

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri bu hafta açıklanacak olan ABD enflasyon verisinin, gelecek toplantılarında faiz artırımlarının hızını azaltıp azaltmayacaklarına karar vermelerine yardımcı olacağını söyledi.

Merkez bankasının 31 Ocak ve 1 Şubat tarihlerinde düzenlenecek olan politika toplantısında 2022’nin çoğunda uyguladığı büyük artırımlardan sonra 25 baz puan faiz artırımına gidebileceği düşünülüyor.

25 BAZ PUAN ARTIŞ OLASILIĞI CİDDİ

Atlanta Fed Başkanı Raphael Bostic dün gazetecilere yaptığı açıklamada, perşembe günü açıklanacak olan ABD tüketici enflasyonu verisinin en son yayımlanan istihdam verilerinin işaret ettiği yavaşlamayı desteklemesi hâlinde, 25 baz puan büyüklüğünde bir artırımı ciddi olarak düşünebileceklerini söyledi.

Bostic “Nihayetinde 25 baz puan faiz artırımları noktasına gelmemizi istiyorum. Bunun tam olarak ne zaman olacağı ise gelen verilere bağlı olacak” dedi.

Dün Wall Street Journal ile gerçekleştirdiği söyleşide faiz artırımına ilişkin tercihi sorulan San Francisco Fed Başkanı Mary Daly ise kendisi için hem 25 hem de 50 baz puan büyüklüğünde artırımların gündemde olduğunu söyledi. (REUTERS)