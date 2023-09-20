Fed’in ücret artışlarına karşı sürpriz müttefiki göçmenler

ABD'de ekonomistlere göre, son iki yılda işçi arzındaki artışın büyük çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerden oluştu ve bu durum işgücü piyasasındaki sıkılığı azaltıp yerli işçilerin ücretlerini baskılayarak Fed'in elini rahatlattı.

Sozcu.com.tr

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ABD merkezli siyaset dergisi Politico, göçmenlerin işgücü piyasasına etkisi konusunda bir yazı kaleme aldı.

Makalede ekonomistlerin görüşlerine de yer verildi. Ekonomistler, ABD’de son iki yılda işçi arzındaki artışın büyük çoğunluğu yabancı uyruklu kişilerden oluştuğunu ancak bu durumun işgücü piyasasındaki sıkılığı azaltıp yerli işçilerin ücretlerini baskılayarak Fed’in elini rahatlattığını belirtti.

Makalede ABD’de son yıllarda göçmen işçi sayısında büyük bir artış yaşandığı, göçmen işçilerin işsizlikte büyük bir sıçrama olmadan enflasyonla mücadeleye katkı yaptığı aktarıldı.

‘GÖÇMENLER FED’İN EN BÜYÜK MÜTTEFİKİ’

Makalede öne çıkan bölümler şöyle oldu:

* Son iki yılda göçmen sayısında yaşanan artış, salgının ardından artan işçi talebinin karşılanmasına yardımcı oldu. Bu da Fed’in işsizlikte büyük bir sıçrama olmadan enflasyonun düşebileceğine dair umutlarını artırdı.

* Fed Başkanı Jerome Powell, açık pozisyon sayısının mevcut çalışan sayısını çok aştığı dengesiz bir piyasa hakkındaki endişelerini dile getirirken bu durumun ücretleri artırmasından ve daha fazla fiyat artışını beslemesinden korkuluyordu.

* Ancak şu ana kadar başka bir eğilim daha ortaya çıktı. Çoğunlukla yabancı uyruklu milyonlarca insan, bu işlerin çoğunun doldurulmasına yardımcı olmak için işgücüne katıldı.

EKONOMİSTLERDEN İTİRAF

* Gelecek yıl resesyon ihtimalini sadece yüzde 15’e düşüren Goldman Sachs’ın ABD’li politik ekonomisti Alec Phillips, “İşgücü piyasası, işçi talebini azaltmak zorunda kalmadan gevşemeye başladı. Bunda açıkça göçmenlerin orantısız bir katkısı var” dedi.

* Goldman Sachs ekonomistleri bir araştırma notunda, yeşil kart ve çalışma vizelerinin son 12 ayda sırasıyla yaklaşık 115 bin ve 230 bin artarak son yılların en yüksek seviyesine ulaştığını söyledi. Ekonomistler bunun, beklenenden ayda 40 bin daha fazla işçi anlamına geleceğini belirtti.

* MacroPolicy Perspectives araştırma firmasında ekonomist olan Courtney Shupert’e göre, son iki yılda işçi arzındaki artışın neredeyse dörtte üçü yabancı uyruklu kişilerden oluştu.

* Carnegie Mellon Üniversitesi’nden profesör Brian Kovak ise göçlerin işçi ücretleri üzerinde olumsuz etkileri olduğunu belirtti.

CUMHURİYETÇİLER EĞİTİMLİ GÖÇMEN İSTİYOR

* Diğer taraftan ABD siyasetinde göçmenlerle ilgili kimi görüş ayrılıkları mevcut. Bazı Cumhuriyetçi milletvekilleri, ekonomideki belirli ihtiyaçları karşılayan göçmenlerin, özellikle de eğitim düzeyi yüksek kişilerin ülkeye getirilmesine daha fazla odaklanılması gerektiğini savunuyor.

* Senatör Tom Cotton bir konuşmasında “Başkan Biden’ın göç politikaları, en yoksul Amerikalıları vasıfsız yabancı işgücü seline karşı rekabet etmeye zorladı; enflasyon ekonomisinde hâlâ temel malları satın almakta zorlanan çalışan Amerikalıların ücretlerini kısıtladı. Göç politikaları Amerikalı işçileri desteklemeli, onların yerine yabancıları yerleştirmemeli” dedi.