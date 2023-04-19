Finans merkezi bir rant projesi

Ekonomistler, iktidarın dünyanın en iyi 10 finans merkezinden biri olacağını iddia ettiği IFM’nin bir inşaat projesi olarak kalacağını dile getirdi.

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Hülya K. ORUÇOĞLU

Dünyanın önde gelen finans merkezleri ile rekabet etmesi beklenen İstanbul Finans Merkezi'nin (İFM) iddiasını gerçekleştirebilmek için binadan çok daha fazlasına ihtiyacı olduğu vurgulandı. İnşaatı 12 yıl süren projenin 4.5 milyar liraya mal olacağı hesaplanmıştı, fatura 65 milyar TL'yi buldu.

İFM bankalar etabı önceki gün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıldı. Erdoğan, açılışı “İstanbul'u dünyanın sayılı finans merkezlerinden biri haline getireceğiz dedik ve getirdik” cümleleriyle gerçekleştirdi.

Ekonomistler ise İFM için ‘sadece inşaat projesi' yorumunu yaptı. Ekonomist Murat Kubilay, “Finans merkezi için ülkenin güçlü bir sermaye hacminin olması şart. Bunu, parası olmayan birinin banka kurmak istemesine benzetebiliriz. Sermaye yok. Dış borç 459 milyar dolar. Peki itibar var mı? O bu iktidarda hiç yok” dedi.

ELDE İNŞAAT YIĞINI KALDI

“Bu proje en başından beri hatalıydı” ifadelerini kullanan Kubilay, “İnşaatının finansmanını sağlamakta dahi zorlandılar. Sonra rotayı İslami finans merkezine döndürdüler ama orada da uygun koşullar yoktu. Elde lüks yapılmış, altyapısı muhtemelen güçlü bir inşaat yığını kaldı. İnşaat rantı, lüks konut inşası gibi…” diye konuştu.

İYİ Parti Ekonomi Politikaları Başkanı Bilge Yılmaz ise sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda “İstanbul'da siyasi şov uğruna milyarlarca liralık verimsiz bir açılış yapıldı. Adına ‘Finans Merkezi' denilen dev binalar inşaat projesinden başka bir şey değil. Hukukun, mülkiyet hakkının, en önemlisi serbest piyasa koşullarının ve en önemlisi güvenin yok edildiği bir ülkeyi finans merkezi yapamazsınız” diye konuştu.

İstanbul, dünyada 90'ıncı sırada

Küresel Finans Merkezleri Endeksi'ne göre New York dünyanın en önemli finans merkezi olurken, bu kenti, Londra, Singapur, Hong Kong ve San Francisco takip ediyor. San Francisco'nun ardından Los Angeles, Şanghay, Chicago, Boston ve Seul geliyor. İstanbul ise finans merkezleri arasında ancak 90'ıncı sırada yer alabiliyor. İFM projesi ise 2008 yılında duyuruldu. Maliyetinin 4.5 milyar lira olacağı açıklanan proje için ilk kazma ancak 2014'te vuruldu. Açılış tarihi önce 2016, sonra 2018, daha sonra 2020, son olarak 2023'e ertelendi. Proje tamamlandığı ise maliyeti 65 milyar lirayı aşmıştı.