Finansal hizmetler güven endeksi eylülde arttı

Merkez Bankası verilerine göre Finansal Hizmetler Güven Endeksi eylülde arttı.

Sozcu.com.tr

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Merkez Bankası 2023 Eylül ayına ilişkin Finansal Hizmetler Güven Endeksi (FHGE) sonuçlarını açıkladı.

Finansal sektörde faaliyet gösteren 143 kuruluşun yanıtlarına göre değerlendirilen 2023 yılı Eylül ayında Finansal Hizmetler Anketi sonuçlarına göre eylülde FHGE, bir önceki aya göre 6 puan artış kaydederek 168,2 seviyesinde gerçekleşti.

SON ÜÇ AYDA HİZMETLERE OLAN TALEP ZAYIFLADI

Son üç aydaki iş durumu ile gelecek üç aydaki hizmetlere olan talep beklentisi FHGE'yi artış yönünde etkilerken, son üç aydaki hizmetlere olan talep ise FHGE'yi azalış yönünde etkilediği görüldü.

İş durumu ve hizmetlere olan talebe ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda iş durumunda iyileşme olduğu yönündeki değerlendirmeler bir önceki aya kıyasla güçlendi. Son üç ayda hizmetlere olan talepte artış olduğu yönündeki değerlendirmelerin zayıfladığı, gelecek üç ayda hizmetlere olan talepte artış olacağı yönündeki beklentilerin ise güçlendiği görüldü.

İstihdama ilişkin değerlendirmelere göre, son üç ayda istihdamda artış olduğunu bildirenler lehine olan seyir güçlendi, gelecek üç ayda istihdamda artış olacağını bekleyenler lehine olan seyir ise zayıfladı.

ALT SEKTÖRLERDE DURUM

“Finans ve Sigorta Faaliyetleri” sektöründe güven endeksleri alt sektörler itibarıyla değerlendirildiğinde, “64-Finansal Hizmet Faaliyetleri (sigorta ve emeklilik fonları hariç)” ve “65-Sigorta, Reasürans ve Emeklilik Fonları (zorunlu sosyal güvenlik hizmetleri hariç)“ sektörlerinde bir önceki aya göre sırasıyla 6,2, ve 2,0 puanlık artış, “66-Finansal Hizmetler ile Sigorta Faaliyetleri için Yardımcı Faaliyetler” sektöründe ise bir önceki aya göre 4,0 puanlık azalış olduğu görüldü.