Fındık alım fiyatı ne kadar? Erdoğan açıkladı

Fındık alım fiyatı 2023 yılında ne kadar olacağı Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklandı. Yüzbinlerce çiftçiyi ilgilendiren fındık fiyatları Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlendi.

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Üreticilere adil bir gelir sağlamak ve fındık üreticilerinin üretimini teşvik etmek için uygun düzeyde belirlenmesi gereken fındık fiyatı beklentilerin aşağısında kaldı. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatının 100 liraya çıkarılmasını isteyen üreticiler umduğunu bulamadı.

FINDIK ALIM FİYATLARI AÇIKLANDI

Kabine toplantısı, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın başkanlığında gerçekleşti. Erdoğan, toplantı sonrasında fındık alım fiyatlarını açıkladı.

* Bugünkü toplantımızda 16 ilimizde yaklaşık 500 bin çiftçimizin geçim kaynağı olan fındık alım fiyatlarını değerlendirdik. Fındığın ihracatımıza yıllık katkısı 2 milyar doları buluyor. Geçen sene rekoltemiz hamdolsun oldukça iyi geldi. Bu sene 725 bin tonluk bir rekolte bekliyoruz. Fındık piyasasında fiyat istikrarını sağlamak ve üreticilerimizi korumak üzere TMO’yu yeniden görevlendirdik.

* Ofisimizin uygulayacağı alım fiyatları yüzde 50 sağlam iç fındık esasına göre şu şekildedir: Giresun kalite için kilogram başına 84 lira, levant kalite için kilogram başına 82 lira 50 kuruş olarak belirlenmiştir. Ayrıca alımlarda her bir randıman için kilogram başına ilave 1 lira 65 kuruştan başlamak üzere prim verilecektir. Tarım ve Orman Bakanlığımız üreticilerimize ayrıca kilogram başına yaklaşık 2 lira 70 kuruş destekleme ödemesi yapacaktır. Yaklaşan yeni fındık hasat sezonuyla kabuklu fındık alım fiyatlarının üreticilerimize hayırlı olmasını diliyorum.”

BEKLENTİ 100 LİRAYDI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

Fındığa 80 lira fiyatı uygun bulan çiftçi de zamlar karşısında fındık fiyat beklentisini 100 liraya çıkardı.

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Mazota ve Benzine yapılan zamlardan sonra çiftçilerimize ve üreticilerimize verilen destekler acilen artırılmalıdır. Yoksa çiftçilerimiz ve üreticilerimiz üretemez hale gelir ve gıda arzında büyük sıkıntılar yaşanır. Bu günden sonra en az fındık fiyatı 80 TL olmalıdır talebimizi artırarak en az fındık fiyatı 100 TL olmalıdır diyoruz” diye konuştu.

Öte yandan fındık üretiminin en çok yapıldığı illerin başında gelen Ordu ile Giresun’da, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur ve yaşanan sel olayları nedeniyle fındık bahçelerinde zarar oluştuğu belirtilirken, rekolte tespit çalışmalarının da devam ettiği açıklandı. Ordu ve Giresun’da fındık işçi yevmiyesi ise 400- 450 lira olarak belirlendi.