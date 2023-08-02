Fındık fiyatı açıklandı mı, ne zaman açıklanacak?

Fındık alım fiyatı her yıl Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) tarafından açıklanıyor ancak 2023 yılı fiyatları açıklanmadı. Üreticilere adil bir gelir sağlamak ve fındık üreticilerinin üretimini teşvik etmek için uygun düzeyde belirlenmesi gerek fındık fiyatı üreticilerin beklentisi 100 liraya ulaştı.

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Dünya fındık üretiminin yüzde 75’ini ve ihracatının da yüzde 80’nini elinde bulunduran Türkiye’de binlerce üretici fındık fiyatının belirlenmesini bekliyor. Geçtiğimiz yıl kilogram başına 54 lira olarak açıklanan fındık fiyatı için üreticiler bu yıl yüzde 100’e yakın bir artış talep ediyor.

FINDIK FİYATI AÇIKLANDI MI?

2023 yılında geçerli olacak olan fındık fiyat henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene 30 Temmuz 2022 tarihinde açıklanmış olmasından dolayı bu hafta açıklanması bekleniyor.

BEKLENTİ 100 LİRAYA ÇIKTI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın imzasıyla 15 Temmuz gecesi Resmi Gazete’de yayınlanan karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL’ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL’ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

Fındığa 80 lira fiyatı uygun bulan çiftçi de zamlar karşısında fındık fiyat beklentisini 100 liraya çıkardı.

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Mazota ve Benzine yapılan zamlardan sonra çiftçilerimize ve üreticilerimize verilen destekler acilen artırılmalıdır. Yoksa çiftçilerimiz ve üreticilerimiz üretemez hale gelir ve gıda arzında büyük sıkıntılar yaşanır. Bu günden sonra en az fındık fiyatı 80 TL olmalıdır talebimizi artırarak en az fındık fiyatı 100 TL olmalıdır diyoruz” diye konuştu.

Öte yandan fındık üretiminin en çok yapıldığı illerin başında gelen Ordu ile Giresun'da, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur ve yaşanan sel olayları nedeniyle fındık bahçelerinde zarar oluştuğu belirtilirken, rekolte tespit çalışmalarının da devam ettiği açıklandı. Ordu ve Giresun'da fındık işçi yevmiyesi ise 400- 450 lira olarak belirlendi.