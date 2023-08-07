Fındık fiyatları 2023 açıklandı mı?

Karadeniz’de binlerce kişinin geçim kaynaklarından olan fındık için fiyat belirlenmesi bekleniyor. Fındık fiyatı için beklentisini açıklayan üreticiler geçtiğimiz yıla göre yüzde 100’e yakın bir artış talep ederek, ücret beklentisini 100 lira olduğunu belirtti. Fındık fiyatları henüz açıklanmadı ancak 2023 yılı fiyatlarının bu hafta içerisinde açıklanması bekleniyor.

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Fındık hasatı tarihleri yaklaşırken, üreticiler bir yandan hazırlıklarını tamamlıyor bir yandan da fındık fiyatı açıklamasını bekliyor. Dünya’da fındık ihracatının önde gelen ülkesi olan Türkiye’de üreticiler beklentilerini yüzde 100'e yakın bir artış ile 100 liraya çıkardı.

FINDIK FİYATI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

2023 yılında geçerli olacak olan fındık fiyat henüz açıklanmadı ancak geçtiğimiz sene Temmuz ayı son haftasında açıklanmış olmasından dolayı bu hafta açıklanması bekleniyor.

BEKLENTİ 100 LİRAYA ÇIKTI

AKP Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla 15 Temmuz gecesi Resmi Gazete'de yayınlanan karara göre; benzinin litresinde 2,52 TL olan ÖTV 7,52 TL'ye, motorinde 2,05 TL olan ÖTV ise 7,05 TL'ye yükseldi. ÖTV artışından sonra motorinin litresi 33 lirayı geçti, benzin 35 liraya dayandı.

Fındığa 80 lira fiyatı uygun bulan çiftçi de zamlar karşısında fındık fiyat beklentisini 100 liraya çıkardı.

Ordu Altınordu Ziraat Odası Başkanı Atakan Akça, “Mazota ve Benzine yapılan zamlardan sonra çiftçilerimize ve üreticilerimize verilen destekler acilen artırılmalıdır. Yoksa çiftçilerimiz ve üreticilerimiz üretemez hale gelir ve gıda arzında büyük sıkıntılar yaşanır. Bu günden sonra en az fındık fiyatı 80 TL olmalıdır talebimizi artırarak en az fındık fiyatı 100 TL olmalıdır diyoruz” diye konuştu.

Öte yandan fındık üretiminin en çok yapıldığı illerin başında gelen Ordu ile Giresun’da, geçtiğimiz günlerde etkili olan sağanak yağmur ve yaşanan sel olayları nedeniyle fındık bahçelerinde zarar oluştuğu belirtilirken, rekolte tespit çalışmalarının da devam ettiği açıklandı. Ordu ve Giresun’da fındık işçi yevmiyesi ise 400- 450 lira olarak belirlendi.