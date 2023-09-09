Fitch, Türkiye’nin kredi notunu açıkladı

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, Türkiye'nin kredi notunu "B" olarak teyit ederken, not görünümünü 2 yıl sonra "negatif"ten "durağan"a çıkardı.

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Fitch, Türkiye’de merakla beklenen açıklamasını yayımladı. Türkiye’nin kredi notunu “B” olarak teyit eden uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu, kredi notu görünümünün durağana revize edilmesi hakkında şunları paylaştı:

“Görünümün ‘durağan'a revize edilmesi, kısa vadeli makro-finansal istikrar risklerini azaltan ve ödemeler dengesi baskılarını hafifleten daha geleneksel ve tutarlı bir politika karışımına dönüşü yansıtıyor.”

FAİZ BEKLENTİSİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizini 2023 yılı sonuna kadar yüzde 35'e çıkaracağını tahmin eden Fitch, faiz oranının 2024'te de bu seviyede kalacağını ifade etti.

“BELİRSİZLİK MEVCUT”

Fitch, raporda “Para politikası sıkılaştırmasının gelecekteki hızı ve süresi konusunda yüksek düzeyde belirsizlik mevcut” ifadelerini kullandı.

REZERVLER

Brüt uluslararası rezervlerde mayıs ayının ortasından bu yana gözle görülür bir toparlanma kaydedildiğini belirten Fitch, rezervlerin 2023 sonuna kadar 115 milyar ABD dolarına ulaşacağını belirtti.

Fitch, rezervlerin 2024’te de “nispeten istikrarlı kalacağı” öngörüsünü paylaştı.

BÜYÜME

Türkiye'nin büyümesinin 2023 yılında yüzde 4,3'e ulaşacağını tahmin eden kuruluş, 2024'e bu oranın yüzde 3'e düşebileceğini kaydetti.

ENFLASYON

Fitch, enflasyon konusunda da “2023’te enflasyonun ortalama yüzde 51,9 ile yıl sonunda yüzde 65 olacağını öngörüyoruz” ifadelerini kullandı.

Açıklamada, “Kısmen siyasi nedenlerden dolayı, enflasyonu düşürmeye yönelik politika düzenlemelerinin büyüklüğü, kalıcılığı ve başarısı konusunda hala belirsizlik var” denildi.