Fitch, deprem sonrası Türk bankalarının risklerini değerlendirdi

Fitch, deprem sonrasında Türk bankalarının sorunlu kredilerinde bir artış olabileceğini belirtti. Ancak kuruluş, bankaların risklerinin sınırlı olduğunu ve kredi notlarının etkilenmesinin muhtemel olmadığını söyledi.

Sozcu.com.tr

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Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, bugün yayımladığı raporunda deprem sonrası Türk bankalarının notlarına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Fitch, deprem sonrasında Türk bankalarının sorunlu kredilerinde bir artış olabileceğini belirtti. Ancak kurum, depremden en çok etkilenen bölgelerde kredi risklerinin sınırlı olması ve hali hazırdaki düşük not seviyelere nedeniyle kredi derecelerinin etkilenmesinin muhtemel olmadığını bildirdi.

Rapora göre, depremler nedeniyle büyümenin ilk çeyrekte düşmesi, üçüncü çeyrekte ise harcama artışları ve yeniden inşa faaliyetleriyle toparlanması bekleniyor.

NOTLARIN ETKİLENMESİ OLASI DEĞİL

Fitch Ratings raporunda, “Türk bankaları, şubatta yaşanan depremler nedeniyle sorunlu kredilerde artış yaşayacak ancak çoğu bankanın depremden etkilenen bölgelerdeki risklerinin sınırlı olması ve halihazırdaki düşük not seviyeleri göz önüne alındığında notların etkilenmesi pek olası değil” dedi.

Raporda ayrıca bankaların aktif kalitesinin depremlerin geniş ekonomik yansımalarıyla kötüleşeceği, bu durumun bireylere ve işletmelere yönelik devlet desteği ile hafifletilebileceği belirtildi.

TİCARİ KREDİLER DAHA AZ

Raporda şu ifadelere yer verildi:

“2022 sonunda depremden etkilenen bölgeler, bankacılık sektörünün genel kredi riskinin yaklaşık yüzde 9’unu (700 milyar TL veya 37 milyar ABD Doları) oluşturuyordu. Ancak depremden en çok etkilenen üç il (Hatay, Adıyaman ve Kahramanmaraş) bu oranın yalnızca yaklaşık 2,4’ünü oluşturuyor.

Bölgede daha fazla yoğunlaşmaları nedeniyle bireysel müşteriler üzerindeki riskler daha yüksek olabilir. Bölgedeki kredilerin yaklaşık dörtte üçü bireysel müşterilere veriliyor. Bunların çoğu da depremden daha az etkilenen bölgelerde bulunuyor. Bununla birlikte, bazı işletmeler ciddi şekilde kesintiye uğrayabilir ve bu da bazı geri ödemeleri etkileyebilir.”

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