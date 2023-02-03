Fiyat sabitleme çağrısının ardından lokantalarda rekor enflasyon

Ocak ayında lokanta ve oteller grubunda yaşanan rekor enflasyon, restoranların fiyat sabitlemeden önce yeni zamlar yaptıklarını ortaya koydu. TÜRES Başkanı Ramazan Bingöl, ocak ayında çoğu restoranın fiyat sabitlemesine rağmen neden rekor enflasyon yaşandığını SÖZCÜ'ye anlattı.

Gamze BAL

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Yeni yıl itibarıyla restoranların fiyat sabitleme çağrısı yapmasına rağmen ocak ayında aylık ve yıllık bazda en çok zamlanan ikinci grup, lokanta ve oteller oldu.

Bugün Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) açıkladığı tüketici enflasyonu verisinin detaylarına göre, ocak ayında bir önceki aya göre en çok fiyat artışı yüzde 18,35 ile sağlık grubunda yaşanırken, ikinci büyük fiyat artışı yüzde 12,73 ile lokanta ve oteller grubunda yaşandı.

Bu, şimdiye kadarki en yüksek aylık lokanta ve oteller enflasyonu olarak kayıtlara geçti.

TÜFE ocakta aylık bazda yüzde 6,65 artarken lokanta ve oteller yüzde 12,73; TÜFE ocakta yıllık bazda yüzde 57,68 artarken lokanta ve oteller yüzde 75,13 arttı. Bu artış ile lokanta ve oteller grubu, yıllık yüzde 71 artan gıda enflasyonunu da sollamış oldu.

Restoranların ocak ayı itibarıyla menü fiyatlarını sabitlediklerini duyurmasına rağmen yaşanan bu artış dikkat çekti.

‘FİYAT SABİTLEMEYİ ZAMLARDAN SONRA YAPTIK’

Sozcu.com.tr’ye konuşan Tüm Restoranlar ve Turizmciler Derneği (TÜRES) Başkanı Ramazan Bingöl, restoran ve lokantalara ramazan ayına kadar fiyat sabitlemeye yönelik yaptıkları çağrının, menü fiyatlarına yapılan yeni yıl zamlarından sonrasına denk geldiğini söyledi.

“Fiyat sabitleme çağrımızı zamlardan sonra yaptık. Mevcut fiyatların yüksek olması nedeniyle insanlar tedirgin olunca, kafe ve restoranlara gitmemeye başlayınca fiyat sabitlemesi çağrısında bulunduk” diyen Bingöl, şöyle devam etti:

OCAK AYINDA MENÜ FİYATLARI YÜZDE 20-30 ZAMLANDI

“Yeni yıl itibarıyla menü fiyatlarına işletmelere göre değişmekle birlikte yüzde 20-30 bandında zam gelmişti. Bunda enerji, ham madde fiyatları ve özellikle de et fiyatlarına gelen yüzde 40’lık zam etkili olmuştu. Bu artışlar TÜİK verisine yansımış olabilir.”

Bingöl, 2022 genelinde ise menü fiyatlarının restoranlara göre değişmekle birlikte yüzde 70 ila yüzde 150 aralığında gerçekleştiği bilgisini verdi.

Bingöl, fiyat sabitleme çağrısı yaptıktan sonra ise menülere yeni bir zam gelmediğini, birkaç ay daha gelmeyeceğini öngördüğünü kaydetti.

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