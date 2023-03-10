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Ford 1.100 kişiyi işten çıkaracak

Sene başında Almanya'da 3 bin 200 çalışanını işten çıkaracağını duyuran ABD'li otomobil üreticisi Ford, şimdi de İspanya'da işten çıkarma planlıyor.

Yayınlanma: 14:16 - 10 Mart 2023 Güncellenme:
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Ford 1.100 kişiyi işten çıkaracak

ABD’li otomobil üreticisi Ford, İspanya’nın doğusundaki Valencia kentinde bulunan fabrikasında 1.100 kişiyi işten çıkarmayı planlıyor.

Açıklamayı şirket sözcüsü yaptı.

Öte yandan Ford, Almanya'nın Köln kentindeki fabrikasında 3 bin 200 kadar çalışanını işten çıkaracağını duyurmuştu. Almanya'da toplamda 20 bin kişiyi istihdam eden Ford, konu hakkında yorum yapmaktan kaçınmıştı. (REUTERS, SOZCU.COM.TR)

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