Fransa emeklilik yasasına karşı bugün de grevde

Haftalardır emeklilik reformuna karşı grev ve gösteriler organize edilen Fransa’da, Anayasa Konseyi'nin yarın açıklayacağı karardan önce Fransızlar bugün 12. kez greve gidiyor.

Sozcu.com.tr

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Fransızlar emeklilik yaşını yükseltecek yasaya karşı bugün 12. kez ülke çapında greve giderken, sendikalar işçilere iş bırakma ve gösterilere katılmaları çağrısında bulundu.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron hükümetinin emeklilik yaşını iki yıl artırarak 64’e çıkarma planı işçilerden ve işçi sendikalarından büyük tepki toplarken, sonuncusu bugün olmak üzere ülke genelinde yaygın grevleri beraberinde getirdi.

Parlamento tarafından kabul edilen ancak henüz yürürlüğe girmeyen yasa, Anayasa Konseyi tarafından incelenecek. Sendikalar olayların yatışması için Macron’a yasayı geri çekmesi ya da durdurması çağrısında bulunuyor.

FRANSIZLAR YASAYA KARŞI

Yakın zamanda düzenlenen anketler toplumun büyük bir kısmının, emeklilik yaşının yükseltilmesine karşı olduğunu gösterirken; bugün tren seferlerini aksatması beklenen grev kapsamında rafineri işçileri, çöp toplayıcılar ve öğretmenler de eyleme katılabilir.

Yasaya karşı yapılan grevler sanayi sektöründe son zamanlarda hız kesmiş ve düzenlenen gösterilere, önceki aylarda milyonlarca kişiyi sokağa toplayan tarihi büyüklükteki protestolardan daha az sayıda kişi katılmıştı.

Bugün düzenlenen grev, Anayasa Konseyi’nin yasanın meşruiyetine yönelik yarın açıklayacağı karardan hemen önce düzenlenmesi sebebiyle önem taşıyor.

Konsey yasaya yeşil ışık yaktığı takdirde, hükümet yasayı yayımlayarak yürürlüğe sokabilecek.

“ZENGİNLERİN VERGİSİ ARTIRILSIN”

Macron çarşamba günü düzenlediği basın toplantısında, Konsey’in kararından sonra diğer öneriler üzerinde çalışmaya başlamak için sendikalarla bir toplantı düzenleyeceğini söyledi.

Hollanda’ya yaptığı devlet ziyareti sırasında açıklamalarda bulunan Macron, “Ülke; ilerlemeye, çalışmaya ve bizi bekleyen zorluklarla yüzleşmeye devam etmeli” dedi.

Macron ve hükümeti, yasanın Fransa’nın emeklilik sisteminin çökmemesini sağlamak için gerekli olduğunu savunuyor. Sendikalar ise bunun zenginlerden daha fazla vergi almak veya emeklilik sisteminde daha derin değişiklikler yapmak da dahil olmak üzere başka yollarla yapılabileceğini söylüyor.