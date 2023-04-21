Fransa’da emeklilik reformuna karşı protestocular borsa binasını bastı

Fransa'da emeklilik yaşının yükseltilmesi kararına karşı protestocular Paris'teki Euronext binasını bastı.

Sozcu.com.tr

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Fransa’da Cumhurbaşkanı Emmanuel Macrıb’un emeklilik reformlarına karşı protestocular Paris borsasını bastı.

Fransa'da tartışmalı emeklilik reformu karşıtları, geçen hafta Forbes listesine göre dünyanın en zengin insanı Bernard Arnault’un CEO’su olduğu lüks ürün grubu LVMH’nin genel merkezine girmelerinin ardından dün de borsa operatörü Euronext’in Paris’teki binasını bastı.

Emeklilik reformlarını protesto eden Fransiz işçiler, LVMH’de olduğu gibi Euronext’i de emeklilik yaşının yükselmesine karşı büyük şirketlerin emekli maaşlarını finanse etmeye çağırıyorlar.

Bir işçi sendikası SUD-Rail üyesi olan Fabien Villedieu, “Bize emekli maaşlarını finanse edecek para olmadığı söyleniyor ancak parayı işçilerin cebinden almaya gerek yok, milyarderlerin cebinde var” dedi.

Yüzlerce protestocu Euronext’in lobisinde meşale yakıp sendika bayraklarını sallayarak “Buradayız, buradayız, Macron istemese de buradayız” ve “Macron istifa!” sloganları attılar.

Avrupa genelinde borsaları yöneten Euronext, protestocuların polis onları tahliye etmeden önce resepsiyona girdiğini ve piyasalarda herhangi bir aksama yaşanmadığını söyledi.

FRANSA’DA NE OLUYOR?

Fransa'da hükümetin emeklilik yaşının 62'den 64'e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart'ta kitlesel gösteriler başlamıştı.

Gösteriler boyunca protestolara sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanmış, ülke genelinde 16 Mart'tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000'den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, emeklilik reformuna karşı ülke çapındaki üç aylık protestolara rağmen emeklilik reformlarını parlamentodan geçirdi.

Söz konusu tasarı, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron tarafından imzalanarak Resmi Gazete’de yayımlanmıştı.

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