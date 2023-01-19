Fransa’da emeklilik yaşını yükseltecek düzenlemeye karşı grev

Fransa'da emeklilik yaşını yükseltecek reforma karşı bugün ülke çapında grev yapılacak.

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Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un, emeklilik yaşının 62’den 64’e yükseltilmesini öngören yasa tasarısına karşı bugün ülke genelinde yapılacak grev nedeniyle toplu taşıma sistemleri ve şehirler arası trenler büyük ölçüde duracak ve birçok okul kapanacak.

Ülkenin demiryolu işletmecisi SNCF, yüksek hızlı TGV hatlarının yalnızca üçte birinin çalışacağını ve neredeyse hiçbir banliyö veya şehirler arası trenin çalışmayacağını açıkladı.

Sendikalar her 10 ilkokul öğretmeninden yedisinin greve gideceğini açıkladı. Elektrik dağıtım şirketi EDF, grev nedeniyle sekiz nükleer reaktör ve bazı hidroelektrik santrallerinde elektrik üretilemediğini açıkladı.

MACRON İÇİN CİDDİ BİR SINAV

Ülke çapındaki grevler ve protestolar, Macron için ciddi bir sınav niteliğinde.

Fransa hükümeti 10 Ocak’ta duyurduğu reformun parlamento tarafından onaylanması halinde Fransızların 64 yaşına kadar, yani hâlihazırdaki yasaların gerektirdiğinden iki yıl daha fazla çalışmalarına yol açacağını açıklamıştı.

Hükümetin planı kapsamında emeklilik yaşı eylülden itibaren her yıl üç ay yükseltilerek 2030 yılında 64’e ulaşacağı belirtilmişti.

Açıklamanın ardından sendikalar ile muhalefet partileri emekliliklerini geciktirecek reforma karşı şiddetle mücadele edeceklerini açıklamışlardı. (REUTERS)