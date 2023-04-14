Fransa’da hükümetin emeklilik reformu için kritik gün

Ülkede 3 aydır gündemin başat konusu haline gelen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı, yerel saatle 18.00'de açıklanacak.

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Fransa’da Anayasa Konseyi, hükümetin tartışmalı emeklilik reformunun geleceğini belirleyecek kararı bugün verecek.

Ülkede 3 aydır gündemin başat konusu haline gelen reformun anayasaya uygun olup olmadığını belirleyecek Anayasa Konseyi kararı, yerel saatle 18.00’de açıklanacak.

Eski Fransa Başbakanı Laurent Fabius’un başkanlığını yaptığı toplam 9 üyeden oluşan Konsey, reformun anayasaya “tamamen aykırı”, “kısmen aykırı” veya “uygun” olduğuna karar verecek.

Anayasaya uygun görülürse Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, reformu yürürlüğe koyabilecek.

100’ÜN ÜZERİNDE GÖSTERİ DÜZENLENECEK

Konsey, emeklilik reformunu anayasaya “tamamen aykırı” olarak değerlendirdiği takdirde reform yürürlüğe giremeyecek.

Anayasa Konseyi, reformu anayasaya “kısmen aykırı” bulursa Macron reformu anayasaya uygun olmayan maddelerden arındırılmış şekliyle yürürlüğe koyabilecek.

Reforma karşı çıkan göstericiler dün Konsey binasının önüne çöp dökerken İçişleri Bakanlığı’nın talimatıyla Konsey binasının etrafında yarın sabaha kadar gösteri düzenlenmesi yasaklandı.

Polisin Konsey binasının önüne bu sabah bariyer kurmasıyla yerel basında böyle bir durumun “tarihi” olduğu değerlendirmesine yer verildi.

Ülke genelinde reforma karşı 100’ün üstünde gösteri düzenlenecek.

PARİS’TE 80 KİŞİYE GÖZALTI

Emeklilik reformuna karşı, dün ülkede 12. kez kitlesel gösteriler düzenlenmişti. Başkent Paris’te düzenlenen gösteride 80 kişi gözaltına alınmış, 76 güvenlik gücü yaralanmıştı.

Fransa’da hükümetin emeklilik yaşının 62’den 64’e çıkarılmasını içeren yasa tasarısını oylama yapmadan Meclisten geçirme kararı üzerine 16 Mart’ta başlayan kitlesel gösteriler devam ediyor.

Gösterilere sert müdahale eden polis ile göstericiler arasında ülkenin birçok yerinde şiddet olayları yaşanıyor.

Ülke genelinde 16 Mart’tan bu yana düzenlenen protestolarda 1000’den fazla kişi gözaltına alınmıştı.

Muhalefet ve hükümet, reformun anayasaya uygun olup olmadığının belirlenmesi için Anayasa Konseyine başvurmuştu. (AA)

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