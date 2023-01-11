Fransa’da sendikalar emeklilik yaşını yükseltecek reforma karşı eyleme hazırlanıyor

Fransa’daki sendikalar ile muhalefet partileri toplumda büyük tepki toplayan, emeklilik maaşına erişim yaşını yükseltecek reforma karşı şiddetle mücadele edeceklerini açıkladı.

Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un hükümeti ise 19 Ocak’ta ülke çapında grev ve eylem düzenlenmesi çağrılarından korkmadığını, planın onaylanması için çalışmayı sürdüreceğini açıkladı.

Hükümetin dün duyurduğu reform, parlamento tarafından onaylandığı takdirde Fransızların 64 yaşına kadar, yani hâlihazırdaki yasaların gerektirdiğinden iki yıl daha fazla çalışmalarına yol açacak. Düzenleme sonucunda Fransızlar, azami emeklilik maaşını hakketmek için de daha uzun süre çalışmak zorunda kalacaklar.

EMEKLİLİK YAŞI HER YIL 3 AY YÜKSELTİLECEK

Hükümetin planı kapsamında emeklilik yaşı eylülden itibaren her yıl üç ay yükseltilerek 2030 yılında 64’e ulaşacak.

Reform, aynı zamanda 2027 yılından itibaren azami emeklilik maaşına erişim için 43 yıl çalışmış olmayı gerektirecek. Daha önceki reformlarda bu zorunluluğun, sekiz yıl daha geç yürülüğe girmesi planlanıyordu.

EYLÜLDE YÜRÜRLÜĞE GİRMESİ HEDEFLENİYOR

Ilımlı CFDT sendikasının başkanı Laurent Berger, France Inter radyosuna yaptığı açıklamada, “Bu adaletsiz reformun geri çekilmesi için mücadele edeceğiz” dedi.

Reformun geleceğine dair görünüm büyük ölçüde, ilk günkü grev ve gösterilerin başarısına bağlı olarak şekillenecek.

Düzenleme, hükümetin 23 Ocak’taki kabine toplantısında onaylandıktan sonra parlamentoya gönderilecek. Hükümet, reformun eylülde yürürlüğe girmesini hedefliyor. (REUTERS)