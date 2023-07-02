Fransa’daki olayların ekonomiye maliyeti büyük oldu

Fransa'da bir gencin polis kurşunuyla ölmesiyle başlayan olaylar sürerken isyanın ekonomik maliyeti de artmaya devam etti.

Sozcu.com.tr

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Fransa'da 27 Haziran'da polisin açtığı ateş sonucu Nael M. isimli 17 yaşındaki genç sürücünün hayatını kaybetmesinden bu yana düzenlenen gösteriler sürüyor.

Polisle protestocular arasındaki çatışmalar sürerken isyanın ekonomik maliyeti de artmaya devam ediyor.

Fransa Maliye Bakanı Bruno Le Maire, önceki gece yaklaşık 10 alışveriş merkezi, 200’den fazla süpermarket, 250 tütün dükkanı ve 250 banka satış noktasının saldırıya uğradığını veya yağmalandığını söyledi.

100 MİLYON EURO’NUN ÜSTÜNDE

Aix Marseille Provence Ticaret Odası başkanı Jean-Luc Chauvin ise “Her tür işletme hedef alındı, özellikle değerli malları olanlar,” dedi.

Chauvin, sigortacılar tarafından yapılan ilk tahmine göre bölgede zararın 100 milyon Euro’nun üzerinde olduğunu ve bu rakamın artacağını söyledi.

Öte yandan dünyanın en büyük lüks tüketim markası LVMH’nın moda markası Celine, bugün Paris’te yapılması planlanan erkek giyim defilesini iptal edildi.

Yetkililer bazı bölgelerde halka açık toplanmaları önlemek için konser gibi kültürel etkinlikleri iptal etti.

NE OLDU?

Fransız polisi 27 Haziran'da Nanterre'de, içinde 3 kişi bulunan bir araca ateş açmış, 17 yaşındaki Nael M. adlı sürücüyü öldürmüştü.

Nael'in ölümüne tepki gösterenler, ülke genelinde farklı kentlerde sokağa çıkarak polisle çatışmıştı. Genci öldüren polis açığa alınmış ve tutuklu olarak yargılanmasına karar verilmişti.

Ayrıca Paris, Marsilya, Lyon dahil birçok kentte düzenlenen protestolarda talan ve yağmalama olayları yaşanmış, 10 kadar kentte saat 21.00'den itibaren sokağa çıkma yasağı ilan edilmişti.

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