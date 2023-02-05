Fransa’yı ayağı kaldıran emeklilik reformunda hükümetten kısmi geri adım

Fransa'da Emmanuel Macron hükümeti, ülkeyi karıştıran emeklilik yaşını 62'den 64'e çıkarma planında kısmi taviz verebilir.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Fransa’da Emmanuel Macron hükümeti, büyük bir halk tepkisinin ortasında parlamento çoğunluğunu güvence altına almak için emeklilik yaşını 62’den 64’e çıkarma planında bir taviz daha verebilir.

Protestolara gün geçtikçe daha fazla insan katılırken ve kamuoyu yoklamaları Fransızların ezici bir çoğunlukla reformu reddettiğini gösterirken hükümet, cumhurbaşkanının imzasını taşıyan ekonomik reformu yeniden düşünme baskısı altında.

Fransa Başbakanı Elisabeth Borne bugün JDD gazetesine verdiği röportajda, daha fazla insanın 64 yaşına gelmeden emekli olabilmesi için bir düzenleme planladıklarını söyledi. Borne, genç yaşta çalışmaya başlayan kişilerin daha erken emekli olmalarını sağlamak için düzenlemeye gidileceğini söyledi.

MALİYETİ 1 MİLYAR EURO’YU BULUYOR

Son değişikliğin meclis tarafından kabul edilmesi durumunda 20-21 yaşlarında çalışmaya başlayanlar 63 yaşında emekli olabilecek. Daha fazla insanın 63 yaşında emekli olmasına izin veren değişiklik, Fransa’da yılda yaklaşık 30 bin kişiyi etkileyecek ve yıllık maliyeti 600 milyon Euro ile 1 milyar Euro arasında olacak.

Teklifle ilgili tartışmalar yarın Ulusal Meclis’te başlayacak ve sendikalar salı günü için yeni grevler ve protestolar planlanıyor. Bu teklif aynı zamanda, muhafazakar partinin milletvekillerini etkilemeyi amaçlıyor.

İlginizi Çekebilir Fransa ve İtalya, Ukrayna'ya uzun menzilli hava savunma sistemi gönderecek