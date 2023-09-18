Fransız bakandan tartışma yaratan enflasyonla mücadele önerisi

Fransa Ticaret Bakanı Olivia Grégoire, enflasyonla başa çıkmak için hazır gıdaların tüketimi yerine yemek pişirilmesi gerektiğini belirterek okullarda yemek pişirme derslerinin verilmesi önerisinde bulundu. Muhalefet ise "İnsanların öğün atlamasının sebebi yemek yapmayı bilmemeleri değil, pişirecek hiçbir şeylerinin olmaması" dedi.

Sozcu.com.tr

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Fransa Ticaret Bakanı Olivia Gregoire, Fransız ailelerin hazır yemekleri bırakıp kendi yemeklerini hazırlayarak enflasyonla başa çıkmalarını önerdi.

Olivia Grégoire, hayat pahalılığı krizi karşısında “büyükanne eğitimi” olarak adlandırdığı uygulamayla aile sağlığını ve mali durumu iyileştirmek için okullarda yemek pişirme dersleri verilmesi çağrısında bulundu.

Fransa’da ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 4,9 olarak açıklanırken gıda enflasyonu yıllık yüzde 11,2 olmuştu.

‘YEMEK PİŞİRME DERSİ’ ÖNERDİ

Gıda enflasyonunun genel enflasyon oranının çok üzerinde açıklanmasının ardından, gıda enflasyonu hakkında öneride bulunan Grégoire, “Daha pahalı olan hazır yemekleri satın almaktan kaçınmak için çiğ ürünlerin nasıl pişirileceğini yeniden öğrenmemiz gerekiyor. Yemek pişirme dersleri okullara geri dönmeli” dedi.

Fransız gazete Le Figaro, Auchan süpermarket zincirinin genel müdürü Philippe Brochard’ın “enflasyona karşı ilk siperin sebze soyma kapasitesi” olduğunu söylediğini aktardı.

ANKET SONUÇLARI BAKANIN TEZİNİ ÇÜRÜTTÜ

Son zamanlarda yapılan anketler, Fransız ailelerin çoğunun hala düzenli olarak taze ürünler pişirdiğini ancak genç kuşakların fast food ve eve teslimat konusunda artan bir iştahı olduğunu gösteriyor.

Fransızlar sık sık ülkenin gastronomi tutkusundaki düşüşten yakınsa da 2020 yılında yayınlanan bir anket, ailelerin yüzde 67’sinin her gün kendi yemeklerini hazırladığını ortaya koydu. Ankete göre ailelerin yüzde 42’si her gün, yüzde 32’si ise iki günde bir taze sebze ve meyve pişiriyor.

MUHALEFET SERT SÖZLERLE ELEŞTİRDİ

Grégoire önerilerinin ardından, internette alay konusu oldu ve muhaliflerin eleştirilerine maruz kaldı.

Boyun Eğmeyen Fransa Partisi Lideri Jean-Luc Mélenchon, eleştirisinde Fransız Devrimi öncesindeki gıda kıtlığı sırasında Marie-Antoinette’nin “Ekmek yoksa pasta yiyin” sözlerine atıf yaparak öneriyi eleştirdi.

France Unbowed Milletvekili Anne Stambach ise, “Eğer insanlar öğün atlıyorlarsa, bunun nedeni yemek yapmayı bilmemeleri değil, pişirecek hiçbir şeyleri olmamasıdır” diye tweet attı.

Grégoire, sadece enflasyon dönemlerinde değil, sağlık ve cüzdan için de iyi bir sağduyu mesajı verdiğini söyleyerek eleştirileri reddetti.

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