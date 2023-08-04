FT: Ekonomistler Erdoğan’ın yeterli faiz artışına izin vermeyeceğinden endişeli

Financial Times, enflasyon rakamlarının ardından bir ekonomi ve faiz analizi kaleme aldı. Haberde ekonomistlerin Erdoğan'ın, enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artışına izin vermeyeceğinden endişe ettiği aktarıldı.

Sozcu.com.tr

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İngiliz finans gazetesi Financial Times, dün Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) tarafından açıklanan enflasyon rakamlarının ardından bir enflasyon ve faiz analizi kaleme aldı.

TÜİK tarafından açıklanan temmuz ayı enflasyon rakamlarına göre tüketici fiyat endeksindeki (TÜFE) değişim 2023 yılı Temmuz ayında bir önceki aya göre yüzde 9,49, bir önceki yılın aynı ayına göre yüzde 47,83 olarak gerçekleşmişti.

Adam Samson imzasıyla yayımlanan haberde yeni ekonomi politikalarına rağmen Türkiye’nin hâlâ derin bir yaşam maliyeti krizinin ortasında olduğu belirtildi.

Haberde ayrıca iktisatçıların Erdoğan’ın, enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artırırıma izin vermeyeceğinden endişe ettiği aktarıldı.

FT’DEN FAİZ VE ENFLASYON ANALİZİ

Sekiz aydır yavaşlayan fiyat artışlarının temmuzda yeniden hızlandığı belirtilen haberde şu ifadeler yer aldı:

* Enflasyon oranında beklenenden daha güçlü gerçekleşen artış, yeni ekonomi ekibinin geleneksel olmayan politikalardan dönmesine rağmen Türkiye’nin nasıl hâlâ derin bir yaşam maliyeti krizinin sancıları içinde olduğunun altını çiziyor.

* Yeni Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek’in yönetimi, lirayı savunmayı bıraktı ve mayıs sonundan bu yana TL’nin Euro karşısında dörtte bir oranında düşmesine izin verdi. Zayıf TL, ithalatı daha pahalı hale getirirken bu artış, genellikle tüketicilere ve işletmelere daha yüksek fiyatlar aracılığıyla yansıdı.

* Şimşek, akaryakıt vergilerindeki artış da dahil olmak üzere geniş bir mal ve hizmet yelpazesi üzerindeki vergileri de artırdı. Hem talebi soğutmayı hem de seçim öncesi harcama cümbüşünün ardından hükümetin kasasını yeniden doldurmayı amaçlayan bu önlemlerin enflasyonist olması bekleniyor.

‘EKONOMİSTLER ENDİŞELİ’

* Politika yapıcılar, para politikasını sıkılaştırmaya yönelik bütüncül yaklaşımın parçası olarak bireysel kredi büyümesini yavaşlatacak başka adımlar da attı.

* TCMB Başkanı, geçen hafta enflasyonun yıl sonunda yüzde 58’e ulaşacağını, 2024 sonunda yüzde 33’e ve ertesi yıl yüzde 15’e düşeceğini tahmin etti.

* Ancak bir çok iktisatçı yüksek faize karşı olan Erdoğan’ın, Merkez Bankası’nın enflasyonu düşürmeye yetecek kadar faiz artırmasına izin vermeyeceğinden endişe ediyor.

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