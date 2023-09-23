Garanti ödemesi ile bir köprü daha yapılırdı

Yap-İşlet-Devret Projeleri milyarları yutuyor. Köprü ve otoyollar için şirketlere verilen geçiş garantisine yapılan ödemeler katlanarak yapım maliyetine eşitlendi.

İsmail AKDUMAN

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Geçiş garantili köprü ve otoyollar, servet yemeye devam ediyor. CHP Zonguldak Milletvekili Deniz Yavuzyılmaz, Yap-İşlet-Devret Projeleri için şirketlere 2022 yılında 36 milyar 359 milyon lira ödendiğini belirterek, bu tutarla bir Osmangazi Köprüsü daha yapmanın mümkün olduğunu ifade etti. Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında hazırlanan Sayıştay raporlarının da sansürlendiğini savunan Yavuzyılmaz, “Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2018 yılı Sayıştay raporu 199 sayfa. 2021 yılı raporu 151 sayfa. 2022 yılı raporu ise sadece 67 sayfa” diye konuştu. Karayolları Genel Müdürlüğü'nün 2022 yılı raporuna göre AKP'nin Yap-İşlet-Devret modeli projeleri için şirketlere ödediği toplam tutarın, 36 milyar 359 milyon lira olduğunu belirten Yavuzyılmaz, “Bu tutar tutturulamayan, garanti edilen araç geçiş sayıları için bu şirketlere ödenen tutar. 2021 yılında bu tutar 14 milyar 255 milyon liraydı. 2021'den 2022 yılına kadar bu şirketlere ödenen tutar yüzde 155 artış gösterdi. Sadece bir yılda, 2022 yılında tutturulamayan araç geçiş sayıları için bu şirketlere ödenen tutarla, bir Osmangazi Köprüsü'nü bedava yapmak mümkündü” ifadelerini kullandı. Yapımı 1.4 milyar dolara malolan Osmangazi Köprüsü'nün maliyeti güncel kur üzerinden hesaplandığında 37 milyar TL'ye denk geliyor.

7 MİLYON ÖĞRENCİYE YEMEK

Aynı tutarla 7 milyon öğrenciye bir yıl boyunca bir öğün yemeğin ücretsiz verilebileceğini de kaydeden Yavuzyılmaz, “Ancak AK Parti öğrencilerin, çocukların boğazından kısıp şirketlerin kasalarını doldurmaya devam etti. 2022 yılında da vatandaşımız geçmediği köprünün, girmediği tünelin, inmediği havalimanının ücretini ödemeye, fakirleşmeye devam etti” dedi.

‘Rapordan bulgular çıkarıldı' iddiası

Deniz Yavuzyılmaz, Cumhurbaşkanlığı ve Karayolları Genel Müdürlüğü hakkında hazırlanan 2022 yılına ait Sayıştay raporlarını eleştirdi. Sayıştay'ın raporlardan bulguları çıkardığını öne süren Yavuzyılmaz, bu iddiasını şöyle açıkladı: “2022 raporuna göre Cumhurbaşkanlığı'nın toplam gider tutarı 5 milyar 669 milyon liraya ulaşmış. Bu tutar 2021 yılında 3 milyar 710 milyon liraydı. 2021 yılında gider kalemi toplamı 42'ydi. 2022 yılı raporunda bu gider kalemi sayısı 10'a düştü.”