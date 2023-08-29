Gayrimenkul değerleme tarifesine zam

2022 Aralık'ta 2023 yılı için uygulanacak gayrimenkul değerleme asgari ücretlerini yaklaşık yüzde 77 oranında artıran SPK, bu tarifede bugün itibarıyla yaklaşık yüzde 50 oranında yeni bir artışa daha gitti.

Sozcu.com.tr

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Türkiye Değerleme Uzmanları Birliği üyelerinin vereceği gayrimenkul değerleme hizmetlerine ilişkin 2023 tarifesi güncellenerek yeniden düzenlendi.

Bugünkü Resmi Gazete’de yayımlanan kararla, Sermaye Piyasası Kurulu (SPK), 2023 yılı gayrimenkul değerleme asgari ücret tarifesi tutarlarında yaklaşık yüzde 50 oranında artışa gitti.

Konut, ofis veya büro için bu tutar, sene başında 1,412 TL ile 4,736 TL arasında değişen tutarlardan, 2,500 TL ile 8,419 TL arasında değişen tutarlara yükseltilmişti.

Bugünden itibaren geçerli olan yeni tarifede gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; konut, ofis veya büro için 2,662 TL ile 8,419 TL arasında değişen tutarlardan, 3,993 TL ile 12,629 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

İMALATHANE, DEPO VE FABRİKALAR

Sene başında bu tutarlar, imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 1,386 TL ile 11,590 TL arasında değişen tutarlardan 2,454 TL ile 20,514 TL arasında değişen tutarlara yükseltilmişti.

Bugünden itibaren gayrimenkul değerleme asgari ücretleri metrekaresine bağlı olarak; imalathane, fabrika, depo ve çiftlikler için 3,681 TL ile 30,771 TL arasında değişen tutarlara yükseltildi.

PLAZA, AVM VE DÜKKÂNLAR

Dükkân, plaza, AVM, konaklama tesisi, sinema-tiyatro salonları, spor tesisleri ve otoparklar için ise 2,719 TL ile 40,569 TL arasında değişen tutarlardan 4,079 TL ile 60,854 TL arasında değişen tutarlara güncellendi.

ÇOĞUNLUKLA KONUT KREDİSİ İŞLEMLERİ VB KULLANILIYOR

Öte yandan, gayrimenkul değerleme, çoğunlukla konut kredisi işlemleri, ipotekli konut alımları gibi işlerde kullanılıyor.

SPK 2022 Aralık ayı sonunda duyurduğu kararla, 2023’e ilişkin gayrimenkul değerleme asgari ücretlerinin yaklaşık yüzde 77 oranında artırıldığını belirtmişti.