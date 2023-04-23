Gaz müjdesinin arkasındaki acı gerçek

Geçen yıl, faturasını ödeyemeyen 109.468 hanenin doğalgazı kesildi. Cumhurbaşkanı ise kombiler kapandıktan sonra bir aylık bedava gaz müjdesi verdi. Sıcak su ve mutfak için 25 metreküplük ücretsiz gazın faturaya etkisi sınırlı olacak.

Deniz AYHAN

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Seçime haftalar kala Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, konut ısınmasındaki doğalgazı bir aylığına bedava yapacağını, mutfak gazında da 25 metreküpe kadar kullanımın ücretsiz olacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı'nın müjdesi, vatandaşı sevindirmedi.Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2022'de ihtiyaç sahipleri için Doğal Gaz Tüketim Desteği Programı hayata geçirildi. Bu kapsamda dönemsel ihtiyaç sahibi olup temel ihtiyaçlarını karşılayamayan ve Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca belirlenen haneler için 2022'nin kış aylarında 900 ila 2 bin 500 TL arasında yardım yapılacağı duyuruldu. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 2022'de yaptığı açıklamada, “Kış döneminde 366 bin 524 hanemize 271.8 milyon TL ödeme yapmıştık. İkinci ödememizde ise 178.261 hanemize 130.8 milyon TL ödeme yapılıyor. Doğalgaz Tüketim Destek Programı kış dönemi kapsamında bu yıl bitmeden 544 bini aşkın hanemize 402.6 milyon TL destek vermiş olacağız” diyerek 544 bin hanenin doğal gaz desteğine muhtaç hale geldiğini duyurmuştu.

95 BİN KONUT ISINAMADI

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı da 2022 yılının Aralık ayı sonu itibarıyla borcu ödenmediği için doğal gazı kesik olan ve yılbaşına doğal gazsız giren hane sayısını açıkladı. Bakanlık verilerine göre geçtiğimiz aralık ayında 95 bin 721 konut, 13 bin 503 ticarethane ve 244 diğer abonenin doğal gazı kesildi. Toplamda 109 bin 468 hanenin doğal gazı Aralık ayında kesikti. 2020 yılında da doğalgaz faturasını ödeyemediği için 840 bin 953 aboneye kesinti uygulanırken; 2021'de bu sayı rekor artışla 1 milyon 197 bin 227'ye çıktı.

Ücretsiz gazda tarih 20 Nisan

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı bedava doğalgazın tarihi de açıklandı. Bu kapsamda konutlarda 20 Nisan Perşembe günüden itibaren gelen ilk faturalarda tutarın sıfır olarak belirtileceği aktarıldı. Faturanın 19 Nisan Çarşamba günü kesilmesi halinde ise aynı tüketicinin bir sonraki faturasından ücret alınmayacağı ifade edildi. Tüm bunlarla birlikte 19 Nisan'da kesilen faturadan sonra, ücretsiz fatura dönemi 19 Mayıs olarak açıkladı. Bir yıl boyunca 25 bin metreküp ücretsiz doğalgazın kullanılmayan kısmının sonraki aya devretmeyeceği de ifade edildi.