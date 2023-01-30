Gaza uluslararası Ekspertiz raporu

TPAO Genel Müdürü Bilgin, Karadeniz’de keşfettikleri doğalgaz rezervini bir uluslararası ekspertiz şirketinin test edip onayladığını söyledi.

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Karadeniz'de bulunduğu söylenen 1 trilyon metreküp doğalgaz rezervine yönelik, ‘var mı, yok mu' tartışmaları gündemde epey yer tuttu. Yıllardır bulunan rezervler yeniden tartışmalara konu oldu. Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) Genel Müdürü Melih Han Bilgin, söz konusu rezervin bir uluslararası ekspertiz şirketinin onayladığını açıkladı.

710 MİLYAR METREKÜP

Mart sonunda çıkarılması beklenen yerli doğalgazın işleneceği Filyos tesisinin kapılarını SÖZCÜ'nün de yer aldığı gazetecilere açan Bilgin, tespit ettikleri rezervlerin uluslararası ekspertiz şirketi DeGolyer & MacNaughton tarafından test edilip onay raporu verildiğini söyledi. Kendilerine güvenmedikleri ya da aşağılık kompleksiyle yabancı şirkete ekspertiz yaptırmadıklarını ifade eden Bilgin, “Biz kendimize güveniyoruz. Onay raporuna hiç ihtiyacımız yok. Ama ola ki ileride bir uluslararası yatırım içerisine girersek elimizde hazır bulunsun diye raporu aldık. Ortaklık talebi çok ama şu an ortaklık düşünmüyoruz” dedi. Genel Müdür Bilgin, rezervin üretilebilir kısmının yaklaşık 35 yılda 710 milyar metreküp olduğunu belirtirken, seçim öncesi müjdelerine ilişkin şu değerlendirmeyi yaptı:

“Gaz var mıdır, yok mudur tartışmaları bizleri üzüyor. Sektörde bilimsel olarak yapılması gereken her şeyi yapıyoruz. 2885 adet kuyu içi testi, uzun dönem akış testleri yaptık. Gazı çıkardık, deniz yüzeyinde yaktık. Bizim seçim gündemiyle ilgili yaptığımız bir şey yok. Hedefimiz Türkiye'nin doğalgaz bağımlılığını ortadan kaldırmak. Bu süreç Türkiye'nin siyasi meselelerinin dışında olmalıdır. Tabii ki yapılan işler günlük siyasi sonuçlar üretecektir. Ancak bizim, ‘Seçim olacak, hemen keşif bulalım açıklayalım' gibi bir gündemimiz yok.”

Gaz ithalatı aylık 1 milyar dolar azalır

Melih Han Bilgin, yerli gazın tam kapasite üretilmesiyle aylık 8 milyar dolarlık doğalgaz ithalatının 1 milyar dolar azalarak yaklaşık 7 milyar dolara düşeceğini söyledi. Türkiye'deki tüm fabrikaların, otellerin ürettiği kaynakların yıllık 100 milyar doları bulan doğalgaz ithalatına gittiğine işaret eden Bilgin, “Kanayan bir yara var. Bu nedenle var gücümüzle gece gündüz çalışıyoruz. Gazı seçime yetiştirmeye çalışmıyoruz, kanayan yaraya pansuman yapmaya çalışıyoruz. Keşke gazı 2022'de getirebilseydik” ifadelerini kullandı. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Karadeniz gazının mart ayında sistemde olacağını, ilk etapta günlük 10 milyon metreküp üretim yapılacağını söylemişti.

“Karadeniz'in efendisi biziz”

Melih Han Bilgin, derin deniz sondajı ve Filyos'a kurulan tesisinin Türkiye'yi bu alanda önemli bir ülke haline getirdiğini, dünyanın çeşitli ülkelerinden operasyon performansını görmek için randevu talebi aldıklarını söyledi. Bilgin, “Şu anda Karadeniz'i bizden daha iyi tanıyan, bizden daha ekonomik, hızlı, doğru kuyu açacak Karadeniz'in jeolojisini bizden iyi bilen hiçbir ülke, kuruluş yok. Karadeniz'in efendisi biziz diyebiliriz. Türk bilimi, Türk petrolcülüğü Karadeniz'in üstadıdır” diye konuştu.