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Gazilere ödenen aylıklar asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Meclis'e sundukları çalışmada gazilere ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkardıklarını ve aylık farklılıklarını ortadan kaldırdıklarını bildirdi.

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Gazilere ödenen aylıklar asgari ücret seviyesine çıkarılıyor

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Bilgin, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

* Meclis’e sunduğumuz çalışmayla gazilerimize ödenen aylıkları asgari ücret düzeyine çıkarıyoruz.

* Düzenlememizle gazilerimiz arasındaki aylık farklılıklarını da ortadan kaldırıyoruz.

* Türkiye Cumhuriyeti sosyal devlettir ve vatana fedakarca hizmet etmiş gazilerimizin yanındadır.

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