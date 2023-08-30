Gazprom’un net kârı yılın ilk yarısında yüzde 88 azaldı

Rus enerji şirketi Gazprom'un 2023'ün ilk yarısındaki net kârı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 88 azaldı. Ülkenin en büyük petrol şirketi Rosneft ise yılın ilk yarısında 652 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) net kâr sağladı.

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Rus enerji şirketi Gazprom’un net kârı, yılın ilk yarısında geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye (yaklaşık 3 milyar dolar) geriledi.Gazprom’dan yapılan açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 4,1 trilyon ruble (yaklaşık 43 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin yılın ilk yarısındaki net kârının ise 2022’ye kıyasla yüzde 88 azalarak 296 milyar rubleye gerilediği bilgisine yer verilen açıklamada, söz konusu düşüşün nedeni olarak rublenin dolar ve Euro karşısındaki değer kaybına işaret edildi.

Açıklamada, şirketin Avrupa’ya sevk ettiği doğalgaz miktarındaki düşüşün, Çin’e artırdığı doğalgaz ihracatıyla “kısmen telafi edildiği” belirtildi.

Avrupa’daki çok sayıda ülke Ukrayna’daki savaş nedeniyle Rus gazı ithalatını durdurma veya azaltma kararı almıştı.

ROSNEFT’TEN 652 MİLYAR RUBLE NET KÂR

Diğer bir yandan Rusya’nın en büyük petrol şirketi Rosneft’in ise yılın ilk yarısında 652 milyar ruble (yaklaşık 6,8 milyar dolar) net kâr sağladığı bildirildi.

Rosneft’ten yapılan yazılı açıklamada, şirketin yılın ilk yarısında 3,9 trilyon ruble (yaklaşık 40 milyar dolar) gelir elde ettiği belirtildi.

Şirketin net kârının yılın ilk yarısında 652 milyar rubleye ulaştığı bilgisine yer verilen açıklamada, sermaye harcamalarının ise 599 milyar ruble düzeyinde gerçekleştirildiği kaydedildi.

Açıklamada, söz konusu dönemde şirketin günlük 4 milyon varil seviyesinde petrol üretimi gerçekleştirildiği bilgisine yer verildi. (AA)