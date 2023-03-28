Geçici işçiye kadro Meclis’e geldi: Geçici işçiye kadro Resmi Gazete’de yayımlandı mı?

On binlerce çalışanı etkileyecek olan geçici işçiye kadro düzenlemesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor. Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Geçici işçiye kadro henüz Resmi Gazete'de yayımlanmadı, düzenleme yayımlanarak yasalaşacak.

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Geçici işçilere kadro düzenlemesini içeren teklif, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda kabul edildi. Geçici işçilere kadro düzenlemesinin yakın zamandan Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmesi bekleniyor.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO DÜZENLEMESİ MECLİS’TEN GEÇTİ

Kanun teklifiyle kurumların ihtiyaçları doğrultusunda geçici işçi çalıştırma süresi arttırılıyor.

Buna göre geçici iş pozisyonlarında çalışanların çalışma süreleri aynı vize dönemi içinde 11 ay 29 güne kadar uzatılabilecek. Bu sürenin belirlenmesinde idare, kurum ve kuruluşun bağlı veya ilgili olduğu bakanlık yetkili olacak.

İdare, kurum ve kuruluşlar tarafından çalıştırılan geçici işçiler, çalıştırıldıkları iş yerlerinde geçirdiği hizmet süresi esas alınarak bu işyerlerinde boş olan sürekli işçi kadrolarına geçirilecek.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilen uzman tabip ve tabip kadro veya pozisyonlarında bulunan personel arasında ücret dengesinin sağlanmasına yönelik olarak ilave ödeme yapılacak.

GEÇİCİ İŞÇİYE KADRO RESMİ GAZETE’DE YAYIMLANDI MI?

On binlerce işçiyi yakından ilgilendiren kanun teklifi Meclis’ten geçtikten sonra Resmi Gazete’de yayımlanarak yasalaşacak.