Geçim mücadelesi bit pazarına taşındı

Türkiye’de geçim mücadelesi ağırlaşıyor. Bit pazarına gelen vatandaş, “Çer çöpten bir şeyler bulup, ucuza halletmeye çalışıyorum” derken, esnaf tezgahının parasını dahi çıkaramadı.

Sevgim Begüm YAVUZ

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AKP iktidarın politikalarının yarattığı ekonomik kriz, daha da derinleşiyor. Her geçen gün yeni bir zam ile karşılaşan vatandaş, masraflarını en uygun şekilde halledebilmek adına bit pazarından alışveriş yapmaya başladı. CHP'li Gürsel Tekin de vatandaşın ve esnafın yaşadığı sorunlara dikkat çekmek için İstanbul Tuzla'daki bir bit pazarını ziyaret etti. Pazarda yaşanan fiyat artışların altını çizen Tekin, üç ayda pazardaki fiyatların yüzde 100 artığını söyledi. “Haftaya nasıl bir fiyatla karşılaşacağız bilmiyorum” diyen Tekin'in ziyaret ettiği esnaf ve pazardaki vatandaşların anlattıkları ise ekonomik krizin boyutunu birkez daha gözler önüne serdi.

‘BÖYLE YOKSULLUK GÖRÜLMEDİ'

Asgari ücretle çalıştığını söyleyen bir vatandaş, “Alım gücümüz olmadığı için çer çöplerden bir şeyler bulup, bir şekilde ucuz fiyata halletmeye çalışıyorum” diyerek yaşananlara tepki gösterdi. Pazardan 10 TL'ye pantolon aldığını söyleyen bir başka vatandaş da “10 TL'lik pantolon alacağız, giyeceğiz. Başka çare var mı? Para var mı? 10 TL'lik aldım. Ne yapalım, şartlar böyle” diye konuştu. Yaşadığı geçim sıkıntısını anlatan bir başka vatandaş da “Dört tane çocuk var evde. Ne olacak? Şoförlük yapı- yorum, geçinemiyorum. Maaş yetmiyor. Hurda topluyoruz” dedi. Başka bir vatan- daş ise “Hiç böyle bir şey görmedim. Böyle bir yoksulluk hiç görülmedi” açıklamasını yaptı. Gürsel Tekin'in dinlediği vatandaş- lardan biri de “Bu adam bizi kandırdı” ifadelerini kullanarak, “Ne şekilde kandırdı? Adam çıktı; Allah, peygamber, Kuran'dan bahsetti. Kuran okudu. Ne oldu şimdi?” diye konuştu. Gürsel Tekin, Tuzla'daki bit pazarında esnafın sorunlarını da dinledi. Mevcut duruma tepki gösteren bir esnaf, “Emeklilerimiz 2 bin TL almayı tercih ettiler. 15 bin TL alsaydık, burada rahat rahat alışveriş yapma şansımız olacaktı. Uygun fiyatlara ürün alacaktı. 250 TL tez- gah parası verdim. Saat 13.00 oldu, 250 TL kazanamadım daha. Malımızın parasını yerine koyabilirsek ne ala” dedi.

‘Bir ekmek olmuş 7 TL'

CHP'li Gürsel Tekin ile yaşadıkları sorunları paylaşan vatandaşlar, her gün üst üste gelen zamlara ve uygulanan yanlış politikalara tepki gösterdi. Pazardaki vatandaşlardan biri, artık ikinci el alışveriş yapmak zorunda kaldığının altını çizerek, “Sebep ne? Millette alım gücü kalmadı. Bir ekmek olmuş 7 TL. Almış başını gitmiş. Millet sarayda

yaşamıyor” ifadelerini kullandı.

Her hafta farklı fiyat etiketleri görülüyor

Pazardaki fiyat artışlarına dikkat çeken Gürsel Tekin, “Pazarda 3 ay önceki fiyatla, şimdiki fiyatlar arasında yüzde 100 farkın olduğunu altını çizerek de anlatayım. Haftaya nasıl bir fiyatla karşılaşacağımızı bilmiyorum” diye konuştu.