Gelecek Partisi: Türkiye sütten kesiliyor
Gelecek Partisi, "Türkiye sütten kesiliyor!" başlıklı video yayınlayarak üreticilerinin sorunlarına dikkat çekti.
Gelecek Partisi, “Türkiye sütten kesiliyor!” başlıklı video yayımladı. Bir süt üreticisinin, “Yem alamıyoruz, saman alamıyoruz, sesimizi kimseye duyuramadık. Haciz koydular borcumuzu ödeyemedik. Perişan olduk, bu kadar da olmaz” diyerek sütlerini devirdiği görüntülerinin yer aldığı videoda maliyetlerin 2 katına çıktığı vurgulandı.
Video, “Bir milyona yakın süt sığırı kesime gönderildi. Hayvanlar kesime gidiyor, süt fiyatları can yakıyor. Türkiye sütten kesiliyor” ifadeleriyle son buldu.
Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, videoyu “Türkiye sütten kesiliyor!” notuyla sosyal medya hesabından paylaştı.