‘Gerçek kişiler için vergi beyannamesi rehberi’ başlıyor

Gelir Vergisi mükellefleri için, vergi dönemi olan mart ayı geldi. Dr. Nedim Türkmen’in hazırladığı “Gerçek Kişiler İçin Beyanname Rehberi” yazı dizisi pazartesi günü başlıyor.

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Gayrimenkul sermaye iradı yönünden mükellef sayısının 31 Aralık 2022 tarihi itibarıyla 2 milyon 249 bin 233 olduğu ve 2022 yılında toplam 880 bin TL'nin üzerinde ücret geliri elde edenler ile menkul sermaye iradı ve diğer kazanç ve iratları nedeniyle beyanname verecekler de dikkate alındığında, Mart 2023'te 5.5 milyon mükellef beyanname verecek. Bu dönemde verilecek beyannameler ile ilgili beyanname öncesi özet bilgilerin yer alacağı yazı dizisinde okurlardan e-posta yoluyla gelen sorular da zaman zaman yanıtlanacak.

Yazı dizisinde şu konu başlıkları işlenecek:

1 – Gelir vergisine tabi gelirler nelerdir?

2 – Mesken kira gelirleri nasıl beyan edilecek?

3 – Gerçek gider yönteminde indirilecek giderler nelerdir?

4 – Ücret geliri elde edenler beyanname verecek mi?

5 – Hangi menkul sermaye iradları için beyanname verilecek?

6 – Evini satan vergi ödeyecek mi?

7 – Eurobondlardan elde edilen gelirler beyan edilecek mi?

8 – Yıllık beyannameye dahil edilen gelirlerden yapılacak indirimler nelerdir?

9 – Özel eğitim ve sağlık harcamalarının kapsamı.

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