Getir 2500 kişiyi işten çıkaracak
Yeniden yapılanma planlayan hızlı teslimat şirketi Getir 2 bin 500 kişiyi işten çıkaracak.
Hızlı teslimat şirketi Getir, dünya genelinde yapmayı planladığı yeniden yapılanma kapsamında, toplam 23 bin çalışanının yüzde 10,9’unu, yani 2 bin 500’ünü işten çıkaracağını açıkladı.
Getir Türkiye, İngiltere, Almanya, Hollanda ve ABD’de faaliyetlerine devam edeceğini açıkladı.
Şirket, temmuz sonundaki açıklamasında İtalyan, İspanyol ve Portekiz pazarlarından çıkacağını açıklamıştı.
Küresel hızlı teslimat sektörüne öncülük eden Getir’e benzeyen şirketlerin sayısı corona virüsü salgını sırasında arttı. Ancak daha sonra bu şirketler tüketicilerin tekrar fiziki mağazalardan alışveriş yapmaya yönelmelerinden zarar gördü. (REUTERS)