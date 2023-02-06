Gıda enflasyonunda zirveye çıktık

Dünya Bankası’nın Gıda Güvenliği raporuna göre, 2022’de Türkiye yüzde 77’ye ulaşan gıda enflasyonu ile dünyada ilk sıralarda yer aldı.

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Türkiye, gıda enflasyonunda dünyadaki zirve ülkeler içinde yer aldı. Dünya Bankası, Gıda Güvenliği raporunu yayımladı. Rapora göre, en yüksek gıda enflasyonu yüzde 285 ile Zimbabve'de görüldü. Afrika ülkesini yüzde 158 gıda enflasyonu ile Venezuela ve yüzde 143 ile Lübnan takip etti. Gıda enflasyonun yüzde 95 seviyesine ulaştığı Arjantin dördüncü sırada yer alırken, yüzde 77 gıda enflasyonuyla Türkiye beşinci sırada yer aldı. İlk 10'da yer alan diğer ülkeler sırasıyla Gana, Sri Lanka, Ruanda, Surinam ve Haiti oldu.

ÇİFT HANELİ SEVİYELER

Yurt içi gıda fiyatları enflasyonu tüm dünyada yüksek olmaya devam ediyor. Eylül-Aralık 2022 arasındaki veriler, neredeyse tüm düşük ve orta gelirli ülkelerde yüksek enflasyonu gösteriyor. Düşük gelirli ülkelerin yüzde 83.3'ü, düşük orta gelirli ülkelerin yüzde 90.5'i ve üst-orta gelirli ülkelerin yüzde 91'i enflasyon seviyelerini yüzde 5'in üzerinde gördü ve birçoğu çift haneli enflasyon yaşıyor. En çok etkilenen bölgeler de Afrika, Kuzey Amerika, Latin Amerika, Güney Asya, Avrupa ve Orta Asya oldu.

Buna karşın Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) verileri, dünyada gıda fiyatlarında gerileme olduğunu gösteriyor. FAO Gıda Fiyat Endeksi, art arda dokuzuncu ayda geriledi. Kasım 2021'e göre 2.6 puan ve Aralık 2021'e göre 1.3 puan düşüşle Aralık 2022'de ortalama 132.4 puan oldu. Ancak Türkiye'de gıda fiyatları artışını sürdürdü.

Ambargo krizi tetikledi

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ardından ülkeler tarafından uygulanan ticaret yasaklamalarının artış gösterdiğine dikkat çekilen Dünya Bankası raporunda, küresel gıda krizinin, iç arzı artırmak ve fiyatları düşürmek amacıyla getirilen kısıtlamalar nedeniyle kötüleştiği kaydedildi. Aralık 2022 itibarıyla 19 ülke 23 gıda ihracat yasağı ve 8 ülke 12 ihracatı sınırlayıcı önlem uyguladı. Raporda, uluslararası bitkisel yağ fiyatlarındaki keskin düşüş ile tahıl ve et fiyatlarında ılımlı düşüş meydana geldiği belirtildi.