Gıda fiyatları dünyada düşüyor, Türkiye’de yükseliyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü verilerine göre, dünya gıda fiyatları ocakta art arda onuncu aylık düşüşünü kaydetti. Türkiye'de ise aylık gıda enflasyonu yüzde 6,62, yıllık gıda enflasyonu yüzde 71 oldu.

Sozcu.com.tr

Yazıları büyüt

Yazıları küçült

Standart boyut

Dünya gıda fiyatları ocak ayında gerileyerek, Rusya-Ukrayna savaşının ardından geçen yıl mart ayında gördüğü tarihi zirveden art arda onuncu ayda da geriledi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından derlenen, tahıllar, yağlı tohumlar, süt ürünleri, et ve şeker fiyatlarındaki aylık değişimleri izleyen dünya gıda fiyatları endeksi aralıktaki 132,2’den ocakta 131,2’ye gerileyerek Eylül 2021’den bu yana en düşük seviyeyi gördü. Aralık ayı gıda fiyatları endeksi daha önce 132,4 olarak açıklanmıştı.

Küresel olarak yaygın bir şekilde satılan gıdaları derleyen veride geçtiğimiz dokuz ay boyunca art arda yaşanan gerileme ocakta da devam etti. Küresel gıda fiyatları düşüşünü sürdürürken Türkiye’de ise gıda fiyatları ocakta arttı.

TÜRKİYE’DE GIDA FİYATLARI YÜKSELMEYE DEVAM EDİYOR

TÜİK verilerine göre ocakta gıda fiyatları geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre yüzde 71 arttı. Yıllık gıda enflasyonu yüzde 71 oranında seyrederken aylık gıda enflasyonu da yüzde 6,62 oldu.

İstanbul Ticaret Odası verilerine göre ise İstanbul’da ocakta aylık gıda enflasyonu yüzde 6,07 oldu. Türk-İş’in açlık-yoksulluk sınırı verilerine göre ise ocakta gıda enflasyonu aylık yüzde 9,02, yıllık 108,57 oldu.