Goldman Sachs: Resesyon ihtimali azaldı
Goldman Sachs, ABD'nin önümüzdeki bir yıl içinde resesyona girme ihtimalini yüzde 20'den yüzde 15'e düşürdü.
Goldman Sachs dün ABD’de resesyonun önümüzdeki 12 ay içinde başlama ihtimalini önceki yüzde 20 tahmininden yüzde 15’e düşürdü.
Goldman Sachs Baş Ekonomisti Jan Hatzius konu ile ilgili kaleme aldığı bir notta, enflasyon ve işgücü piyasası verilerinin resesyon ihtimalini düşürdüğünü yazdı.
Yatırım bankası, devam eden sağlam istihdam büyümesi ve artan reel ücretler sayesinde gelecek yıl gerçek harcanabilir gelirde yeniden hızlanma beklediğini söyledi.
GOLDMAN’DAN FAİZ TAHMİNİ
Hatzius, Fed’in Eylül ayındaki faiz artırımının ‘masa dışında’ olduğunu söyledi. Goldman, 2024’ün ikinci çeyreğinden itibaren çeyrek başına 25 baz puanlık kademeli faiz indirimleri beklediğini de sözlerine ekledi.
ABD tüketici harcamaları Temmuz ayında hızlandı, ancak yavaşlayan enflasyon, ABD Merkez Bankası’nın (Fed) bu ayki politika toplantısında faiz oranlarını değiştirmeyeceği beklentilerini güçlendirdi.