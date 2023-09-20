Goldman Sachs’ten yeni petrol tahmini

Haziran ayından bu yana yüzde 30'dan fazla artış göstererek 10 ayın en yüksek seviyesine çıkan petrol fiyatlarında 100 dolar tahminleri artmaya devam ediyor. Son olarak ABD'nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs de petrol tahminlerini güncelledi.

Sozcu.com.tr

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Küresel talep ve arz açığının büyüme endişelerinin artmasıyla 95 doların üzerine çıkan petrol fiyatlarında 100 dolar tahminleri artmaya devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatının 95 doları aşmasıyla ABD’nin önde gelen bankalarından Goldman Sachs, Brent petrol için 12 aylık tahminini 93 dolardan 100 dolara yükseltti.

OPEC+ liderlerinin arz kesintilerinin etkisiyle yeni sıkışıklık işaretleri gösteren petrol, haziran ayından bu yana yüzde 30’dan fazla artış göstererek salı günü 10 ayın en yüksek seviyesine yükseldi.

Dünyanın en büyük iki ekonomisi olan ABD ve Çin'deki iyileşme görünümünün etkisiyle stokların hızla azalması petrolün yükselişini destekledi. Goldman Sachs, şu anda büyük ekonomilerin çoğunun yumuşak iniş yolunda ilerlediğini söyledi.

2024 İÇİN 105 DOLAR TAHMİNİ

Goldman analistleri Daan Struyven , Callum Bruce ve Yulia Zhestkova Grigsby, 20 Eylül tarihli raporda , “OPEC’in Asya merkezli güçlü küresel talep büyümesinden yararlanarak Brent’i 2024’te 80 ila 105 dolar aralığında tutabileceğine inanıyoruz” dedi.

Analistler ayrıca, “OPEC’in fiyatları aşırı seviyelere çekmesi pek olası değil, bu da uzun vadeli kalıcı olan talebi yok edecektir” dediler.

Goldman, küresel petrol tüketiminin rekor seviyede olduğunu belirtirken piyasanın bu çeyrekte günde 2 milyon varil açığı olacağını, 2023’ün son üç ayında ise günde 1,1 milyon varil açığının olacağını tahmin ediyor.

YÜKSELİŞ 100 DOLAR TAHMİNİNİ ALEVLENDİRDİ

Petroldeki yükseliş, varil başına 100 dolarlık fiyatlama olasılığına dair söylentileri yeniden alevlendirdi.

Chevron İcra Kurulu Başkanı Mike Wirth, tedarik sıkışıklığı ve stokların azalmasının etkisiyle petrol fiyatlarının tekrar 100 dolar seviyesine çıkmasının mümkün olduğunu söylerken Energy Aspects Araştırma Başkanı Amrita Sen de fiyatların “bir süreliğine” 100 doların üzerine çıkabileceğini öngördü.

ABD merkezli banka Citigroup'un Küresel Emtia Araştırma Başkanı Ed Morse da jeopolitik ve teknik işlemler nedeniyle petrolün kısa bir süre için 100 doların üzerine çıkabileceğini söyledi. Ancak Morse, OPEC dışındaki üreticilerle yeterli oranda tedarik edilmiş bir piyasanın 90 dolarlık fiyatların sürdürülemez göründüğü anlamına gelmesi gerektiğini de sözlerine ekledi.

Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, pazartesi günü yaptığı açıklamada ise OPEC'in belirli bir fiyat seviyesini hedeflemeden petrol piyasalarını istikrarlı tutmak ve küresel enerji güvenliğini artırmak için çalıştığını ve üretim planlarının her ay gözden geçirileceğini söyledi.

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