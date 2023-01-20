Google 12 bin kişiyi işten çıkartacak

Google'ın ana şirketi Alphabet, küresel işgücünün yaklaşık yüzde 6'sına denk gelen 12 bin kişiyi işten çıkaracağını duyurdu.

Sozcu.com.tr

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Google’ın ana şirketi Alphabet, küresel işgücünün yüzde 6’sından fazlası olan yaklaşık 12 bin kişiyi işten çıkaracağını açıklayarak yıllardır sürdürdüğü büyüme ve işe alımların ardından küçülmeye başlayan en son teknoloji devi oldu.

Google CEO’su Sundar Pichai, çalışanlara bugün gönderdiği bir e-postada, işten çıkarmaların küresel çaptaki tüm işleri etkileyeceğini belirterek, “Bizi buraya getiren kararların tüm sorumluluğunu üstleniyoruz” dedi.

TEKNOLOJİ DEVLERİ KÜÇÜLÜYOR

Pichai gönderdiği e-postada, “Bunlar; odağımızı keskinleştirmek, maliyet tabanımızı yeniden yapılandırmak ve sermayemizi en yüksek önceliklerimize yönlendirmek için önemli anlardır” dedi.

İşten çıkarmalarla birlikte Google, resesyon endişeleri ve yükselen enflasyonun ortasında operasyonlarını küçülten bir dizi başka teknoloji devine katılmış oldu. Daha önce Facebook ve Instagram’ın sahibi olan Meta, sosyal medya şirketi Twitter ve e-ticaret devi Amazon da küçülmeye giden şirketler olmuştu.

Video platformu Youtube, e-posta hizmeti veren Gmail ve arama motoru Google dahil pek çok hizmeti bulunan şirket son dönemlerde dijital reklamcılıktaki yavaşlama nedeniyle ciddi sorunlar yaşıyordu.

ŞİRKET HARCAMALARINI KISIYOR

Ekim ayında şirket beklentilerin altında kalan kazanç ve gelir bildirmişti. Şirketin kârı önceki yıla göre yüzde 27 düşüşle 13,9 milyar dolara geriledi. Pichai, Google’ın harcamalarını kısacağını duyururken Finans Direktörü Ruth Porat da yeni iş sayısının yarı yarıya azalacağını söylemişti.

Google, son aylarda bir dizi maliyet düşürücü hamle yapmış ve yeni nesil Pixelbook dizüstü bilgisayarını iptal etmişti. Öte yandan bulut tabanlı oyun hizmeti Stadia da kalıcı olarak kapatıldı. Alphabet’in biyoteknoloji birimi olan Verily da bu ayın başlarında çalışanlarının yüzde 15’ini işten çıkarmıştı.