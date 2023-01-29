Gözler merkez bankalarında: Fed’in yumuşak geçiş ihtimali arttı

Bu hafta piyasalarda tüm gözler merkez bankalarında olacak. Fed yetkilileri, enflasyonda yavaşlama belirtileriyle birlikte önümüzdeki hafta faiz artışlarının hızını düşürmeye hazırlanırken Avrupa Merkez Bankası'nın ivmeyi koruyacağı düşünülüyor.

Sozcu.com.tr

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ABD Merkez Bankası (Fed) yetkilileri yetkilileri, yavaşlayan enflasyon işaretleri arasında önümüzdeki hafta faiz artırımlarının hızını yeniden düşürmeye hazırlanırken, cuma günü açıklanan istihdam raporu, dünyanın en büyük ekonomisi için yumuşak geçiş ihtimalini artırdı.

Ayrıca Avrupa Merkez Bankası’nın (ECB) 50 baz puan faiz artışına gideceği tahmin ediliyor. Ancak bankanın nerede faiz artışlarına son verebileceğine yönelik olası sinyaller de önem arz ediyor.

GÖZLER FED’DE

Fed’in politika faizini çarşamba günü 25 baz puan artırarak yüzde 4,5 – 4,75 aralığına yükseltmesi bekleniyor. Eğer faizler 25 baz puan artırılırsa Fed faiz artışlarında üst üste iki toplantıda frene basmış olacak.

Philadelphia Fed Başkanı Patrick Harker 20 Ocak’ta yaptığı konuşmada, “Faizleri bu yıl birkaç kez daha artıracağımızı düşünüyorum. Ancak bana göre faizleri her seferinde 75 baz puan artırdığımız günler kesinlikle geçti” dedi. Herker 25 baz puanlık artışların ileriki dönemde daha uygun olacağını belirtti.

POWELL’IN TOPLANTISI İZLENECEK

Ayrıca çarşamba günlü toplantı sonrası gerçekleşecek basın toplantısında Fed Başkanı Jerome Powell’ın vereceği ipuçları da yakından takip edilecek. Powell’ın konuşmasında Fed’in faiz oranlarını ne kadar yükseltmeyi planladığı ve yetkililerin ara vermeden önce hangi verileri takip edeceği sorularına yanıt aranacak.

Fed yetkilileri daha önce işgücü piyasasındaki arz ve talep dengesizliklerinin iyileşmeye başladığına dair kanıt görmek istediklerini açıkça belirtmişti. ABD’de işe alımların ocak ayında yavaşladığı öngörülüyor. Tahminlere göre, işsizlik oranının yüzde 3,6’ya yükseldiği, ortalama kazançların bir önceki aya göre yüzde 4,3 artarak yavaşladığı düşünülüyor.

GÖZLER AVRUPA’DA

Öte yandan Fed’in ertesi günü, Avrupa Merkez Bankası (ECB) ve İngiltere Merkez Bankası’nın (BoE) da faizleri 50 baz puan artırması bekleniyor. Daha önce, Euro bölgesi verilerinin yavaşlayan enflasyonda yavaşlamaya işaret ettiği görülmüştü.

Ancak Avrupa’da enflasyona ilişkin yumuşama sinyallerinin ECB ve BoE tarafından yeterli bulunmadığını düşünülürken bu iki merkez bankasının 50 baz puanlık faiz artışının ardından mart ayındaki toplantıda faiz artırım hızını yavaşlatabileceği öngörülüyor.

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