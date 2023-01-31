Güney Kore, Türkiye’ye 4 nükleer reaktör inşa etmek için teklif sundu

Güney Kore, Türkiye'ye yeni nükleer enerji projesi teklifi sundu. Güney Kore Elektrik Enerjisi Kurumu, Türkiye'nin kuzeyine inşa edilecek reaktörlerle ilgili Enerji Bakanı Fatih Dönmez'le görüştü.

Sozcu.com.tr

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Güney Kore Elektrik Enerjisi Kurumu (KEPCO) bugün yaptığı açıklamada, Türkiye’ye dört nükleer reaktör inşa etme projesinde yer almak için bir ön teklif sunduğunu duyurdu.

Geçtiğimiz aylarda Akkuyu’yu inşa eden Rus şirket Rosatom, Sinop’ta da nükleer santral inşa etmek üzere Türkiye ile görüşmelere başladıklarını açıklamıştı.

Güney Koreli Yonhap Haber Ajansı’nın aktardığı habere göre, KEPCO Başkanı Cheong Seung-il’in dün Enerji Bakanı Fatih Dönmez ile bir araya geldi. Açıklamaya göre; KEPCO, Türkiye’nin kuzeyinde 1400 megavat elektrik sağlayabilen dört reaktörün inşasına ilişkin öneriyi sundu.

BAE’YE DE YAPTILAR

Cheong, gelişmiş APR1400 teknolojisine dayalı 10 nükleer reaktörün Birleşik Arap Emirlikleri’ndeki Barakah nükleer santralindekiler de dahil olmak üzere hem yurtiçinde hem de yurtdışında başarılı bir şekilde inşa edildiğini ve Güney Kore’nin güvenilir bir iş ortağı olduğunu belirtti.

İki taraf, yaklaşık 32,5 milyar dolar (612,3 milyar TL) değerinde olacağı tahmin edilen proje hakkında görüşmelerde bulunurken Türk hükümeti geçen yıl aralık ayında KEPCO’dan bir teklif sunmasını istemişti.

TARAFLAR TARTIŞMALARA BAŞLADI

KEPCO yaptığı açıklamada, “İki taraf projeyle ilgili ciddi tartışmalara başladı. Projeyi gerçekleştirmek için en uygun yolu bulmak için bir fizibilite testi yapacaklar” dedi.

KEPCO’nun teklifi, Güney Kore’nin projeyi nasıl yürüteceğine ilişkin planını ve nükleer santral inşa etme yeteneklerine ilişkin bilgileri içeriyor.

Güney Kore, nükleer enerji sektörünü geliştirmeye yönelik güçlü hamlesinin bir parçası olarak 2030 yılına kadar 10 nükleer güç reaktörü ihraç etmeyi hedefliyor.

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