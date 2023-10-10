Abone Ol

Günlük kiralık konut düzenlemesi TBMM Başkanlığı’nda

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına yönelik düzenlemeleri içeren kanun teklifi TBMM Başkanlığı’na sunuldu.

Sozcu.com.tr
Yayınlanma: 13:41 - 10 Ekim 2023 Güncellenme:
  • Yazıları büyüt
  • Yazıları küçült
  • Standart boyut
Günlük kiralık konut düzenlemesi TBMM Başkanlığı’nda

Konutların turizm amaçlı kiralanmasına ve bazı kanunlarda değişiklik yapılmasına dair kanun teklifi TBMM’ye taşındı.

Meclis Başkanlığı’na sunulan “Konutların Turizm Amaçlı Kiralanmasına ve Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi”nde, konutların gerçek ve tüzel kişilere turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esaslar yer alıyor.

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

Milletvekillerince detayları üzerinde çalışılan düzenlemeye göre, tek seferde 100 günden fazla süreli yapılan kiralamaların kanun kapsamı dışında olması öngörülüyor. Düzenlemenin yasalaşması halinde konutlar turizm amaçlı tek seferde en fazla 100 gün kiralanabilecek.

Ayrıca teklifte, konutların turizm amaçlı kiralanmasında izin belgesi verilmesinden idari yaptırımlara kadar birçok düzenleme bulunuyor.

Turizm amaçlı konut kiralamalarına 100 gün sınırı geliyorİlginizi ÇekebilirTurizm amaçlı konut kiralamalarına 100 gün sınırı geliyorŞimşek: Emekliyi enflasyona ezdirmedikİlginizi ÇekebilirŞimşek: Emekliyi enflasyona ezdirmedikEmekliye ödemede tarihi ayrımcılıkİlginizi ÇekebilirEmekliye ödemede tarihi ayrımcılık
Meclis TBMM
X Reklam