Günübirlik kiralanan evlere vergi getiren düzenleme yolda

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, günübirlik kiralanan evlerle ilgili başlatılan mevzuat çalışmasının yıl sonuna kadar hayata geçirileceğini söyledi ve bu evlere sertifika belgelendirme şartı getireceklerini, elde edilen gelirden de vergi alınacağını duyurdu.

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Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Günübirlik kiralanan evlere sertifika belgelendirme şartı getireceğiz. Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan bir belge almak zorunda olacaklar ve konaklayan kişileri düzenli olarak bildirmekle yükümlü olacaklar” dedi.

Ersoy, “Ayrıca buradan elde ettikleri gelirle ilgili de bir vergi olacak” diye konuştu.

‘VERGİYİ MALİYE BAKANLIĞINA YATIRACAKLAR’

“Sektörde Airbnb olarak tarif ediliyor ama biz aslında biz günübirlik kullanım diyoruz buna” diyen Ersoy, “Bu tarz evlere açıkçası bakanlığımız bir mevzuat çalışması başlattı. Yıl sonuna kadar da hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Ne yapacağız? Bu tarz günübirlik kiralanan evlere normal kiralama dışında bir sertifika belgelendirme şartı getireceğiz kanuni mevzuatta bir değişiklik yaparak” diyen Ersoy, “Vergiyi de Hazine ve Maliye Bakanlığı’na yatırmaları gerekecek. Bu aynı zamanda rekabet eşitliğini sağlamak açısından önemli. Yani dünyada nasıl oluyorsa Türkiye’de de o şekilde mevzuatları şekillendiriyoruz. İnşallah yıl sonuna kadar burada mevzuat düzenlemelerini de yapacağız. Hepsi kayıtlı ekonomi haline gelecekler” değerlendirmesinde bulundu.

‘KONAKLAYANLARI BİLDİRMEK ZORUNDA KALACAKLAR’

Bu evlerde konaklayan kişilerin düzenli olarak bildirileceğini belirten Ersoy, şu ifadelere yer verdi:

“Ama biz bakın bu günübirlik evlere karşı değiliz sadece dünyada olduğu gibi belli bir belgelendirme ile ve mevzuatlara uygun şekilde yapılması taraftarıyız. Yoksa bu da bir turizm şeklidir. Bunun da çok talebi var dünyada olduğu gibi bizde de bu talep var ve bu talepten yararlanmamız gerekiyor.” (DHA)

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