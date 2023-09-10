Gürcüler ‘daha ucuz’ diye okul alışverişi için Türkiye’ye geliyor

Gürcistan'da 15 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı öncesinde, Gürcistan vatandaşları, çocuklarının okul alışverişi için Türkiye'ye geliyor. Özellikle Sarp Sınır Kapısı'ndan Kemalpaşa'ya gelen Gürcistan vatandaşları, Türk lirasının değer kaybetmesi nedeniyle Türkiye'yi daha ucuz buluyor.

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Türk lirasının değer kaybetmesi, Gürcistan vatandaşlarının Türkiye’yi okul alışverişi için tercih etmesine neden oluyor.

Gürcüler, 15 Eylül'de başlayacak eğitim öğretim yılı için çocuklarının okul alışverişini yapmak için Sarp Sınır Kapısı’ndan Kemalpaşa'ya geliyor. Sınır kapısında da Gürcistan vatandaşlarının gelişleri nedeniyle yoğunluk yaşanıyor.

BİZE PAHALI GÜRCÜLERE UCUZ

Kemalpaşa’da esnaflık yapan Murat Karahan, şu anda ağırlıklı olarak Gürcülere satış yaptığını ve yerel halkın alışveriş yapamadığını belirtti “Biz kendi halkımıza satamıyoruz bizlere pahalı geliyor çünkü” dedi. Karahan, Gürcülerin parasının TL’den değerli olduğunu ve 100 liranın 10 lari yaptığını belirterek “100 lari bozdurduklarında bir çocuğun okul için tüm ihtiyaçlarını alabiliyorlar” dedi.

Karahan, “Ama yerli halkımıza sorsak alamaz yani bakın bir spor ayakkabısı çocuk için 350-400 lira ve Gürcüler için 30 lari. Gürcülerin Gürcistan'daki bir çorba parasına burada gelip bir ayakkabı alabiliyorlar” diye konuştu.

‘LARİ OLARAK ÇOK UCUZ’

Gürcistan’dan Kemalpaşa’ya alışverişe gelen bir Gürcü vatandaş ise “Batum’dan geldim, Kemalpaşa çok ucuz ve çocukların okul ihtiyaçlarını aldık buradan. Bakın bu gömlek ve burada 100 lira ve diğeri de 30 lari. Lari olarak çok ucuz ama Türk lirası olarak 100 lira ve her şey var çantamda ve burası çok ucuz” diye konuştu.

Kemalpaşalı Erdinç Yılmaz ise “3 tane öğrencim var, pahalılıktan dolayı bir tane defter alacağız ve üç tane çocuğa böleceğiz ki fiyatlara bayağı afaki oldu. Asgari ücretle çalışan birisiyim ben ancak bunu yapabilirim. Gürcüler burayı ucuz buluyorlar malum para birimimiz değer kaybettiği için dolayısıyla gelip buradan alışveriş yapıyorlar” dedi.

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